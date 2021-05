Βίντεο-«ομολογία» του Προτάσεβιτς ότι «οργάνωνε διαδηλώσεις»

Ο αντιφρονών δημοσιογράφος Ρομάν Προτασέβιτς, ο οποίος συνελήφθη στη Λευκορωσία όταν οι εκεί Αρχές ανάγκασαν αεροσκάφος της Ryanair να προσγειωθεί στο Μινσκ, εμφανίστηκε τη Δευτέρα σε βίντεο που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση της χώρας, στο οποίο δηλώνει ότι «συνεργάζεται» με τις ανακριτικές αρχές.

Καθισμένος πίσω από ένα τραπέζι και κοιτάζοντας την κάμερα, ο 26χρονος Προτασέβιτς είπε ότι είναι καλά στην υγεία του και παραδέχτηκε ότι βρίσκεται πίσω από την οργάνωση μαζικών κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας στο Μινσκ πέρυσι το καλοκαίρι.

«Το προσωπικό μου συμπεριφέρεται με απολύτως ικανοποιητικό τρόπο και με σεβασμό στον νόμο. Συνεχίζω να συνεργάζομαι με τους ερευνητές», ανέφερε.

The regime's propaganda channels posted a video of arrested Raman Pratasevich, saying that he is treated lawfully in the Minsk Detention Center №1. This is how Raman looks under physical and moral pressure. I demand the immediate release of Raman and all political prisoners. pic.twitter.com/zdolsbp6m5

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 24, 2021