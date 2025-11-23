Βίντεο: Μεθυσμένος οδηγός έτρεχε με 230 χλμ/ώρα στην Αθηνών – Λαμίας

Στη σύλληψη οδηγού, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται υπό την επήρεια αλκοόλ με ταχύτητα 230 χλμ/ώρα στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών-Λαμίας, προέβη η Τροχαία στο πλαίσιο ευρείας επιχειρησιακής δράσης με σκοπό την αντιμετώπιση περιστατικών μέθης και τον εντοπισμό επικίνδυνων παραβάσεων οδικής ασφάλειας.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στην αυτόφωρη διαδικασία, δημοσιοποιώντας οπτικό υλικό στο οποίο αποτυπώνεται η στιγμή καταγραφής της υπερβολικής ταχύτητας από το ενσωματωμένο ραντάρ ελέγχου.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που οι αστυνομικοί, μέσω συσκευής ραντάρ, εντοπίζουν όχημα να κινείται με ταχύτητα 110 χλμ/ώρα πάνω από το επιτρεπόμενο όριο και να ξεκινούν την καταδίωξή του με μοτοσικλετιστή της ΕΛ.ΑΣ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τους ελέγχους:

«Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και τον εντοπισμό παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών, πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 21 έως πρώτες πρωινές ώρες της 22 Νοεμβρίου 2025 ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν -5.528- έλεγχοι αλκοολομέτρησης και βεβαιώθηκαν -91- παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ συνελήφθησαν -3- οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Επιπλέον, συνελήφθη ξημερώματα της 22-11-2025 από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α), οδηγός αυτοκινήτου ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε μέσω συσκευής ραντάρ, κινούνταν επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας με 230 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 100 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού, ενώ κατά την υποβολή του σε έλεγχο αλκοολομέτρησης προέκυψε θετικό αποτέλεσμα.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και τον εντοπισμό παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών, θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση».