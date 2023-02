Βίντεο από το Φαρμακονήσι: Τουρκική ακταιωρός προσπαθεί να εμβολίσει σκάφος του Λιμενικού

Το φως της δημοσιότητας βλέπει ένα βίντεο από το πρόσφατο επεισόδιο στο Φαρμακονήσι ανάμεσα σε τουρκική ακταιωρό και το ελληνικό λιμενικό, που σημειώθηκε την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου.

Στο βίντεο φαίνεται ότι η τουρκική ακταιωρός άρχισε να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς με σκοπό τον εμβολισμό του ελληνικού σκάφους, το πλήρωμα του οποίου προχώρησε σε ρίψη προειδοποιητικών βολών. Αμέσως μετά τις προειδοποιητικές βολές η ακταιωρός αποχώρησε από το σημείο κατευθυνόμενη ανατολικά προς τα τουρκικά παράλια.

Video from January 5 shows the Turkish Coast Guard trying to ram a vessel of the Greek Coast Guard, in Greek waters.

The Greek men were forced to shoot in the air to make them go away.

Incidents like this happen almost daily, raising the possibility of an accident pic.twitter.com/i5OzNfvrzg

