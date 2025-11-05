Βινίσιους Τζούνιορ: Από φαβορί για τη «Χρυσή Μπάλα», στην πόρτα της εξόδου

Αυτό που ψιθυρίζεται εδώ και αρκετό καιρό, η Bild το έγραψε χωρίς περιστροφές: η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να βάλει πωλητήριο στον Βινίσιους, ο οποίος μέχρι πριν από μερικούς μήνες ήταν το «αγαπημένο παιδί» του προέδρου της, Φλορεντίνο Πέρεθ. Οποια ομάδα προσφέρει 150 εκατομμύρια ευρώ -και πάνω- μπορεί να τον αποκτήσει το καλοκαίρι του 2026, ή ακόμη και στη μεταγραφική περίοδο του προσεχούς Ιανουαρίου.

Το πρωτοφανές ξέσπασμά του στο πρόσφατο «Clasico» εναντίον της Μπαρτσελόνα, όταν ο προπονητής του, Τσάμπι Αλόνσο, έκρινε σκόπιμο να τον αποσύρει από το παιχνίδι γύρω στο 70’, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Ολο το «Μπερναμπέου», αλλά και εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι μέσω της τηλεοπτικής μετάδοσης, τον είδαν να ωρύεται, να βρίζει και να φωνάζει («Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα») πριν φύγει για τα αποδυτήρια.

Το συμβάν, το οποίο έκανε πολλούς να αναρωτηθούν αν ο ισπανός τεχνικός είναι σε θέση να επιβληθεί στους σούπερ-σταρ της ομάδας του, πήρε τεράστια έκταση, παγκοσμίως. Μέχρι και ο Κάρλο Αντσελότι, ο πρώην προπονητής της Ρεάλ που τώρα συνεργάζεται μαζί του στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας, κλήθηκε να σχολιάσει την απαράδεκτη συμπεριφορά του. Ο Ιταλός αποκάλυψε ότι μίλησε με τον Βινίσιους, και ότι του είπε ευθέως πως έκανε λάθος.

Λίγες μέρες αργότερα, ο βραζιλιάνος εξτρέμ ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς, τους συμπαίκτες του και τον Πέρεθ: «Μερικές φορές το πάθος μου με κυριεύει. Πάντα θέλω να κερδίζω και να βοηθάω την ομάδα μου», έγραψε στα social media προσπαθώντας να δικαιολογήσει την αντίδρασή του. Απέφυγε, όμως, να απολογηθεί στον Τσάμπι Αλόνσο, που ήταν ο αποδέκτης του θυμού του.

Εκτοτε, σύμφωνα με ισπανικά media, παίκτης και προπονητής δεν μιλιούνται, καν. Το ρεπορτάζ του δεύτερου σε ακροαματικότητα ραδιοφωνικού σταθμού της χώρας, Cadena Cope, ανέφερε ότι μια προσπάθεια της διοίκησης να συζητήσουν οι δύο πλευρές και να «τα βρουν», έπεσε στο κενό – κανείς δεν δέχθηκε να κάνει πίσω. Ο Τσάμπι Αλόνσο, που δεν θεωρεί ότι το ατομικό ταλέντο είναι η μεγαλύτερη αρετή ενός ποδοσφαιριστή, θέλει να… σφίξει τα λουριά στην ομάδα, τα οποία ο Αντσελότι είχε αφήσει πολύ λάσκα. Περιέργως, το ίδιο επιθυμεί και ο Πέρεθ, ο οποίος στο παρελθόν συνήθιζε να παίρνει το μέρος των ακριβοπληρωμένων παικτών στις διενέξεις τους με τους προπονητές τους.

Ο Βινίσιους υπήρξε μια από τις μεγάλες «αδυναμίες» του προέδρου από την πρώτη στιγμή που τον έφερε στη Μαδρίτη, το 2018, καταβάλλοντας στη Φλαμένγκο 45.000.000 ευρώ – πολλά λεφτά για έναν πιτσιρικά που είχε, μόλις, ενηλικιωθεί. Τώρα, όμως, ο Πέρεθ διαπιστώνει ότι ο 25χρονος, πλέον, Βραζιλιάνος αποτελεί κακή επιρροή για την ομάδα του. Η «ανταρσία» του στο «Clasico» ήταν η κορυφή του παγόβουνου.

Πριν από ένα χρόνο ο Βινίσιους ήταν ένα από τα δύο φαβορί για την κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας». Την έχασε (από τον Ρόδρι) για μόλις 41 ψήφους. Φαίνεται ότι, μαζί με το πολυπόθητο βραβείο, ο Βραζιλιάνος έχασε και… το μυαλό του. Εφέτος έπεσε στη 16η θέση της τελικής κατάταξης των υποψηφίων. Την εποχή του Αντσελότι ήταν αναντικατάστατος. Η «σημαία» της Ρεάλ. Επί των ημερών του Τσάμπι Αλόνσο ο ρόλος του είναι σημαντικός, αλλά δεν περιστρέφονται τα πάντα γύρω του όπως παλιά.

Μετά την απώλεια του βραβείου, το οποίο θεωρούσε σίγουρο, ο Βινίσιους δεν κατάφερε ποτέ να ξαναβρεί τη χαμένη του λάμψη. Η άφιξη του Κιλιάν Εμπαπέ στη Μαδρίτη ήταν ακόμη ένα «χτύπημα». Θα σκέφτηκε (σωστά) ότι οι όποιοι θρίαμβοι της Ρεάλ στο μέλλον θα πιστώνονται πρωτίστως στον γάλλο επιθετικό. Το λάθος του ήταν ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε να διαχειριστεί τη νέα πραγματικότητα: σαν ένα κακομαθημένο παιδί.

Η απόδοσή του έπεσε κατακόρυφα. Στις τελευταίες αγωνιστικές της περασμένης σεζόν, αλλά και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ο Βινίσιους ήταν… σκιά του εαυτού του. Σαν να μην έφτανε αυτό, έγραψε η Mundo Deportivo, όταν άρχισαν οι διαπραγματεύσεις του με τη διοίκηση για την πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου του (λήγει το καλοκαίρι του 2027) απαίτησε αποδοχές υψηλότερες από εκείνες του Εμπαπέ.

Το 2022 ο Βινίσιους υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνολικής αξίας 75 εκατομμυρίων ευρώ. Τόσα περίπου, 15 εκατ. ευρώ ετησίως, έχει συμφωνήσει να εισπράττει και ο Εμπαπέ. Μόνο που, ο Γάλλος εξασφάλισε και ένα τεράστιο μπόνους υπογραφής, ύψους 150 εκατ. ευρώ, το οποίο θα του καταβληθεί σε βάθος πενταετίας. Επιπλέον, διατηρεί και ένα ποσοστό των εμπορικών δικαιωμάτων της εικόνας του. Ο Βραζιλιάνος αρνήθηκε να συμφωνήσει στην επέκταση της συνεργασίας του με τους «μερένγκες», αν δεν λάβει ανταλλάγματα ανάλογης αξίας. Εφτασε στο σημείο να αφαιρέσει το όνομα του συλλόγου του, «Real Madrid», από το βιογραφικό του στο Instagram. Αλλά τράβηξε πολύ το σχοινί, σε μια περίοδο που οι επιδόσεις του στο γήπεδο δεν το δικαιολογούν.

Ο διαδικτυακός του λογαριασμός πλημμύρισε από τις αντιδράσεις οργισμένων οπαδών: «Αν δεν νιώθεις πια Ρεάλ, φύγε», «Ο σύλλογος πάνω απ’ όλα», «Πουλήστε τον τώρα», «Vini exit»… Φαίνεται ότι και η Ρεάλ… δεν νιώθει πια Βινίσιους. Το σχέδιο, σύμφωνα με την Bild, είναι να του ανανεώσει το συμβόλαιο, για να μην πέσει η τιμή του, και αμέσως μετά να τον βγάλει «στο σφυρί».

