Βίλνιους: Την εξόριστη αρχηγό της λευκορωσικής αντιπολίτευσης συνάντησε ο Μπάιντεν

Ο Τζο Μπάιντεν συναντήθηκε την Τετάρτη με την ηγετική μορφή της εξόριστης λευκορωσικής αντιπολίτευσης, Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, στο Βίλνιους, στο περιθώριο της συνόδου του NATO.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, ο αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε την «σταθερή δέσμευση των ΗΠΑ να προασπίζουν και να προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης, καθώς και τη διεξαγωγή ελεύθερων και διαφανών εκλογών στη Λευκορωσία», ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

Η Τιχανόφσκαγια, ο σύζυγος της οποίας είναι φυλακισμένος στη Λευκορωσία, μετατράπηκε κατά τη διάρκεια των εκλογών του 2020, το αποτέλεσμα των οποίων αμφισβητήθηκε, σε ηγετική μορφή της αντιπολίτευσης στην άλλοτε σοβιετική δημοκρατία, την οποία κυβερνά με σιδηρά πυγμή από το 1994 ο Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Όπως χιλιάδες άλλοι συμπατριώτες της, αναγκάστηκε να φύγει από τη χώρα μετά τις εκλογές για να γλιτώσει το κύμα καταστολής.

Tonight I had the great honor to meet @POTUS after his historic speech at Vilnius University. I told him that we won’t stop our fight until #Belarus is free, democratic & independent. I was assured that Belarusians can count on 🇺🇸 support on the road to freedom. pic.twitter.com/Gq6sbj4zzP

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) July 12, 2023