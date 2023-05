«Βγες έξω!» Συγκλονίζουν οι περιγραφές στη Ρόδο για τον θάνατο του 26χρονου τουρίστα από κεραυνό

Σε βίντεο φέρεται να έχει καταγραφεί η στιγμή που ο βρετανός τουρίστας βρίσκει τραγικό θάνατο από χτύπημα κεραυνού, κάνοντας SUP στην περιοχή της Αγίας Αγάθης.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις δύο μετά το μεσημέρι της Δευτέρας. Αν και έβρεχε καταρρακτωδώς, ο 26χρονος τουρίστας παρέμενε στο νερό, παρά τις εκκλήσεις των υπόλοιπων λουομένων και της φίλης του να βγει από τη θάλασσα.

Με το που άρχισαν να πέφτουν οι κεραυνοί, η κοπέλα του 26χρονου φώναζε μάταια «come out, come out (βγες έξω)». Κατά πληροφορίες μάλιστα, φέρεται να έχει καταγράψει με το κινητό της τηλέφωνο τη στιγμή που κεραυνοβολείται ο φίλος της και το βίντεο να έχει παραδοθεί στις Αρχές που διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τραγικό περιστατικό.

«Περίπου 10 λεπτά που ήμουν στον μαγαζί, τον έβλεπα πάνω στη σανίδα μέσα στο νερό, με πολλή βροχή, κεραυνούς γύρω γύρω. Είπα σε ένα φίλο μήπως να του πούμε να βγει έξω από το νερό γιατί μπορεί να πέσει κεραυνός;», δήλωσε στο Μega αυτόπτης μάρτυρας.

«Ξαφνικά –περιέγραψε– ακούω την κοπέλα να φωνάζει βοήθεια. Πήγα μέσα στο νερό, τον έβγαλα έξω, έκανα τις πρώτες βοήθειες. Σε μία φάση είδα να γίνεται μπλε πια το παιδί. Προσπαθούσε να πάρει αναπνοή, νόμιζα ότι θα συνέλθει. Η κοπέλα φώναζε το όνομά του, ξαφνικά τα μάτια του έκλεισαν».

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ταυτόχρονα ξεκίνησε διαδικασία μεταφοράς του στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου, όπου γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό συνέχισαν την προσπάθεια να τον επαναφέρουν στη ζωή. Δυστυχώς, όμως, ήταν πλέον αργά.

