Βερολίνο: Χάος από έκρηξη ενυδρείου ύψους 16 μέτρων σε ξενοδοχείο – δύο τραυματίες

Τεράστιο ενυδρείο, που βρίσκεται σε ξενοδοχείο του Βερολίνου, εξερράγη νωρίς το πρωί της Παρασκευής προκαλώντας τον τραυματισμό δύο ανθρώπων και χάος στην τουριστική περιοχή Μίτε.

Τόνοι νερού κατέκλυσαν το κτίριο και τον δρόμο, την ώρα που το θερμόμετρο δείχνει επτά βαθμούς Κελσίου κάτω από το μηδέν, ενώ σύμφωνα με τους αρμόδιους, περίπου 1.500 εξωτικά ψάρια εκσφενδονίστηκαν παντού μέσα στο κτίριο.

Εκατό πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

«Πέραν της απίστευτης ζημιάς, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα υαλοπινάκων», ανέφερε η αστυνομία του Βερολίνου.

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN

— Niklas Scheele (@niklas_scheele) December 16, 2022