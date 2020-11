Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε στην είσοδο του γραφείου της Aνγκελα Μέρκελ

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στο Βερολίνο, καθώς αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη του γραφείου της γερμανίδας καγκελάριου Άνγκελα Μέρκελ στο Βερολίνο.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν τραυματίες.

Οι φωτογραφίες του Reuters από το σημείο, δείχνουν ότι πάνω στο αυτοκίνητο που έπεσε στην πύλη, είναι γραμμένη η φράση «Καταραμένοι δολοφόνοι των παιδιών και των ηλικιωμένων. Σταματήστε την πολιτική της Παγκοσμιοποίησης» με λευκά γράμματα.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά, ασθενοφόρο και οχήματα της πυροσβεστικής.

Η Μέρκελ ήταν προγραμματισμένο να συμμετέχει σε τηλεδιάσκεψη με τους πρωθυπουργούς των γερμανικών κρατιδίων την Τετάρτη το πρωί, κατά την οποία επρόκειτο να συζητηθούν η επέκταση του lockdown και περαιτέρω βήματα για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού.

BREAKING – A car rammed into the gate of Chancellor Merkel’s office in Berlin, Germany. “You damned murderers of children and old people” and “Stop the globalization policy” was written on the car.pic.twitter.com/wCLeDqDelm

