«Βεντέτα» με δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες στο χωριό Βορίζια Ηρακλείου

Πυροβολισμοί με 2 νεκρούς και 14 τουλάχιστον τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (1/11) στο χωριό Βορίζια Ηρακλείου με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι δράστες γάζωσαν σπίτια και αυτοκίνητα ως αντίποινα μετά την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε υπό κατασκευή οικία.

Στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει σημάνει συναγερμός, καθώς πρόκειται για το σοβαρότερο περιστατικό των τελευταίων πολλών ετών. Ηδη οι αστυνομικές δυνάμεις στην Κρήτη διεξάγουν σαρωτικούς ελέγχους και έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών της πολύνεκρης επίθεσης στα Βορίζια Ηρακλείου.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες τις οποίες μεταδίδει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, στο νησί σπεύδουν ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ Δημήτρης Μάλλιος, ο επικεφαλής του Ελληνικού FBI αλλά και ειδική μονάδα από την Δίωξη Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Εκτός των άλλων υπηρεσιών έχουν επίσης επιστρατευτεί και τα ΕΚΑΜ Κρήτης.

Ολα ξεκίνησαν μετά την τοποθέτηση βόμβας σε υπό κατασκευή σπίτι στο Ηράκλειο. Οπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, μέλη της οικογένειας στην οποία ανήκει το σπίτι πήραν τα όπλα, μπήκαν στα Βορίζια και άρχισαν να «γαζώνουν» σπίτια μελών της άλλης οικογένειας με την οποία είναι σε χρόνια διαμάχη.

Το χωριό βρίσκεται στα νότια του νομού Ηρακλείου και σύμφωνα με τις πρώτες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, νεκροί από τις σφαίρες είναι μια 50χρονη γυναίκα και ένας νεαρός άνδρας. Περισσότεροι από 15 είναι οι τραυματίες εκ των οποίων κάποιοι σε σοβαρή κατάσταση ενώ ανάμεσά τους είναι και παιδιά.

Η κατάσταση είναι τραγική καθώς τα ασθενοφόρα πηγαίνουν τους τραυματίες στα νοσοκομεία με ισχυρή παρουσία της Αστυνομίας.

Σημειώνεται ότι υπήρξε έκκληση της αστυνομίας, οι τραυματίες να μεταφερθούν σε διαφορετικά νοσοκομεία προκειμένου να μην συναντηθούν οι δύο οικογένειες. Για το λόγο αυτό γίνεται μεταφορά τραυματιών και στο ΠΑΓΝΗ παρότι δεν εφημερεύει.

Το αιματοκύλισμα φαίνεται ότι ήρθε ως αντίποινα καθώς το βράδυ της Παρασκευής (31/10) τοποθετήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός σε υπό ανακατασκευή σπίτι, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές και να υπάρξει αναστάτωση.

Σήμερα άγνωστα -μέχρι στιγμής άτομα- μετέβησαν στο χωριό και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως εναντίον σπιτιών.

Το μακελειό έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στην αστυνομία που βρίσκεται σε συναγερμό ενώ γίνεται συντονισμός για να σταλούν δυνάμεις στα Βορίζια από όλη την Κρήτη ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων προς το χωριό.

