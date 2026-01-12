Βενεζουέλα: Την απελευθέρωση 116 πολιτικών κρατουμένων ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε τη Δευτέρα (12/01) ότι έχουν απελευθερωθεί 116 κρατούμενοι «τις τελευταίες ώρες», αν και οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνουν λόγο για μικρότερο αριθμό.

Η δήλωση του υπουργείου Σωφρονιστικών Υπηρεσιών έρχεται έπειτα από τρεις ημέρες αναφορών από οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων για καθυστερήσεις στις απελευθερώσεις, και σύμφωνα με την οργάνωση Foro Penal, έως το πρωί της Δευτέρας είχαν απελευθερωθεί μόλις 41 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 24 που απελευθερώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οσοι αφέθηκαν ελεύθεροι «είχαν στερηθεί την ελευθερία τους για ενέργειες που είχαν σχέση με τη διατάραξη της συνταγματικής τάξης και την υπονόμευση της σταθερότητας του έθνους», ανέφερε το υπουργείο.

Η απελευθέρωση εκατοντάδων πολιτικών κρατουμένων στη χώρα της Νότιας Αμερικής αποτελεί διαρκές αίτημα των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διεθνών θεσμών και αντιπολιτευόμενων δυνάμεων.

Η ανακοίνωση έγινε ενώ η ηγέτης της αντιπολίτευσης και βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνια Ματσάδο συναντήθηκε με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ σε ιδιωτική ακροαματική συνάντηση στο Βατικανό.

Η Ματσάδο περιοδεύει στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την επανεμφάνισή της τον Δεκέμβριο για να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης στη Νορβηγία.

Ο Πάπας είχε δηλώσει ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα «με βαθιά ανησυχία» και κάλεσε στην προστασία των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων στη χώρα. Ο πρώτος αμερικανός ποντίφικας, έχει ζητήσει να παραμείνει η χώρα ανεξάρτητη, μετά τη σύλληψη από αμερικανικές δυνάμεις του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο στο Καράκας και της μεταφοράς του στη Νέα Υόρκη.

Η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας, υποστηριζόμενη από διαδοχικές κυβερνήσεις των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ, είχε δεσμευτεί επί χρόνια να αναλάβει την εξουσία μετά τον Μαδούρο και να αποκαταστήσει τη δημοκρατία στη χώρα. Ομως, ο Τραμπ προξένησε σοβαρό πλήγμα με το να επιτρέψει στην αντιπρόεδρο του έκπτωτου προέδρου, τη Ντέλσι Ροντρίγκες, να αναλάβει τον έλεγχο, έγραψε το NBC.

Οι περισσότεροι ηγέτες της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένης της Ματσάδο, βρίσκονται είτε στην εξορία είτε στη φυλακή.

Η κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης, που αναμένεται να συναντηθεί με τον Τραμπ αργότερα αυτή την εβδομάδα, είναι μια από τις κύριες φωνές που ζητούν την απελευθέρωση κρατουμένων, ανάμεσά τους και στενών συνεργατών της.

Σύμφωνα με το Foro Penal, τουλάχιστον 800 άνθρωποι κρατούνταν ως πολιτικοί κρατούμενοι στις αρχές του έτους στη Βενεζουέλα, ενώ η κυβέρνηση αρνείται ότι υπάρχουν κρατούμενοι για πολιτικούς λόγους.

