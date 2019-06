Βενετία: Κρουαζιερόπλοιο έπεσε πάνω σε προβλήτα και σε τουριστικό πλοιάριο

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Βενετία, όταν ένα γιγαντιαίο κρουαζιερόπλοιο έπεσε πάνω σε προβλήτα και συγκρούστηκε με τουριστικό πλοιάριο, το πρωί της Κυριακής.

Η εταιρία MSC Cruises ανακοίνωσε ότι το κρουαζιερόπλοιο Opera, ύψους 54 μέτρων και μήκους 275 μέτρων με 2.679 επιβάτες, ενώ προσέγγιζε σε ένα τέρμιναλ στο κανάλι της Βενετίας (Giudecca canal) προσέκρουσε στην προβλήτα, αλλά και σε τουριστικό φέρι, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος.

Στο μικρότερο σκάφος επέβαιναν 130 άνθρωποι, κάποιοι από τους οποίους έπεσαν στα νερά της λιμνοθάλασσας.

Το κρουαζιερόπλοιο που οδηγούνταν στην προβλήτα του Σαν Μπαζίλιο από ρυμουλκό, τέθηκε εκτός ελέγχου λόγω ηλεκτρονικής βλάβης, και επί αρκετά λεπτά ηχούσε τη σειρήνα του, καθώς εκείνη τη στιγμή η λιμνοθάλασσα ήταν γεμάτη πλεούμενα για ένα παραδοσιακό έθιμο της Βενετίας.

