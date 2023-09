Βέλγιο: Εμπρηστικές επιθέσεις σε σχολεία εξαιτίας μαθήματος σεξουαλικής αγωγής

Ο βέλγος πρωθυπουργός Αλεξάντερ ντε Κρόο δήλωσε την Πέμπτη «βαθιά σοκαρισμένος» από τις εμπρηστικές επιθέσεις που έγιναν σε σχολικά κτίρια, οι οποίες συνδέονται με διαμαρτυρίες κατά των υποχρεωτικών μαθημάτων σεξουαλικής αγωγής που εισήχθησαν στο σχολικό πρόγραμμα.

«Τα σχολεία μας πρέπει να είναι ένα ασφαλές μέρος για όλα τα παιδιά μας» είπε ο ντε Κρόο σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook. «Η πρόσβαση στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση δεν είναι δυνατόν να τίθεται υπό αμφισβήτηση. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση δυναμώνει τα παιδιά μας και αποτελεί τη βάση για καλή σεξουαλική υγεία» τόνισε ο βέλγος πρωθυπουργός.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα το κοινοβούλιο των γαλλόφωνων περιοχών του Βελγίου ενέκρινε την πρόταση για υποχρεωτικά δίωρα μαθήματα σεξουαλικής αγωγής σε μαθητές ηλικιών περίπου 11-15 ετών, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Belga.

Τέσσερα σχολεία πυρπολήθηκαν το βράδυ της Τρίτης, με τις εισαγγελικές αρχές να συνδέουν τα επεισόδια με τις διαμαρτυρίες κατά των νέων μαθημάτων, καθώς στα σημεία βρέθηκαν γκράφιτι με συνθήματα κατά της σχολικής μεταρρύθμισης, τόνισε το Belga.

🇧🇪 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥𝐬 𝐓𝐨𝐫𝐜𝐡𝐞𝐝 𝐈𝐧 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐬𝐭 𝐀𝐠𝐚𝐢𝐧𝐬𝐭 𝐒𝐞𝐱 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

Four primary schools in Charleroi, central Belgium, fell victim to arson after the introduction of mandatory sex education in schools, RTL Info reports.

Emergency services discovered… pic.twitter.com/fAtj4prfRm

— il libanese (@Ramy_Sawma) September 14, 2023