Βατικανό: Ξεκινά η σύνοδος των επισκόπων που μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω στην Καθολική Εκκλησία

Είναι μια ιστορική στιγμή για τη χριστιανοσύνη. Ανοίγοντας, την Τετάρτη, τη σύνοδο στο Βατικανό, ο Πάπας Φραγκίσκος ξέρει ότι αυτή η σύνοδος θα καθορίσει τη θητεία του και θα τον εγγράψει ως έναν από τους ριζοσπάστες του Ρωμαιοκαθολικισμού: για πρώτη φορά στα χρονικά στη σύνοδο επισκόπων του Βατικανού θα έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτήν οι γυναίκες, ενώ παράλληλα αυτή η φθινοπωρινή σύναξη θα ασχοληθεί με δύσκολα για τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία θέματα, όπως οι γυναίκες διάκονοι, οι παντρεμένοι ιερείς και βεβαίως η ευλογία των γάμων ομοφύλων ζευγαριών.

Στη σύνοδο συμμετέχουν 54 καλόγριες και άλλες γυναίκες μεταξύ των 365 μελών που ψηφίζουν, αντανακλώντας την αποφασιστικότητα του ποντίφικα να παραδώσει στις γυναίκες περισσότερες εξουσίες στη λήψη αποφάσεων στην Καθολική Εκκλησία.

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας έχει αρνηθεί να ανοίξει τον δρόμο σε γυναίκες ιερείς, αλλά είναι θετικός στο να διορίζονται ως διάκονοι που θα μπορούν να τελέσουν γάμους και κηδείες.

Σύμφωνα με τους Times, ο Φραγκίσκος πήρε αυτή την απόφαση όταν είδε τα αποτελέσματα διετούς έρευνας σε επισκοπές σε όλο τον πλανήτη, κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί στα χρονικά του Βατικανού.

Σύμφωνα με το έγγραφο εργασίας της συνόδου, «πολλές επισκοπικές διασκέψεις απαιτούσαν να εξεταστεί το ζήτημα της ένταξης των γυναικών στις τάξεις των διακόνων».

Οι ιστορικοί πιστεύουν ότι οι γυναίκες ήταν διάκονοι στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας και ο Πάπας έχει ήδη δημιουργήσει μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων για να εξετάσει το θέμα.

Οπως επεσήμανε ο Guardian, η σύνοδος στο Βατικανό, η οποία θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες και θα διεξαχθεί, ως συνήθως, κεκλεισμένων των θυρών, δεν θα επικεντρωθεί σε ένα μόνο θέμα, όπως ήταν έως τώρα η πρακτική. Αντιθέτως θα αντιμετωπίσει το ευρύ ερώτημα του πώς η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία μπορεί να είναι πιο συμπεριληπτική (στη σύνοδο, λαϊκοί έχουν επίσης τη δυνατότητα να ψηφίσουν για πρώτη φορά).

Ενώ οι γυναίκες είναι ζωτικής σημασίας για μεγάλο μέρος του έργου της Εκκλησίας, από τη διδασκαλία σε καθολικά σχολεία μέχρι τη στελέχωση των νοσοκομείων, το Βατικανό συνεχίζει να τους απαγορεύει να γίνουν ιερείς ή να έχουν πρόσβαση στις υψηλότερες βαθμίδες της εκκλησιαστικής εξουσίας.

Ο πάπας Φραγκίσκος έχει πάρει κάποια μέτρα για την εξομάλυνση αυτής της ανισορροπίας, διορίζοντας αρκετές γυναίκες σε υψηλόβαθμες θέσεις του Βατικανού. Τις τελευταίες εβδομάδες, τα προοδευτικά στελέχη της εκκλησίας εξέφρασαν ελπίδες ότι η σύνοδος θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά στο να τεθούν οι βάσεις ώστε οι γυναίκες να μπορούν να χειροτονούνται.

Στον αντίποδα, οι συντηρητικοί εναντιώνονται σθεναρά στις αλλαγές. Αυτή την εβδομάδα, πέντε συντηρητικοί καρδινάλιοι από όλο τον κόσμο υπέβαλαν ερωτήσεις στον πάπα Φραγκίσκο, εκφράζοντας ανησυχίες ότι η Σύνοδος σπέρνει σύγχυση για το ρωμαιοκαθολικό δόγμα σε θέματα όπως η χειροτονία των γυναικών και η εκκλησιαστική εξουσία.

Στην ημερήσια διάταξη βρίσκεται και ένα ακόμα ακανθώδες ζήτημα για το Βατικανό: το ζήτημα της χειροτονίας παντρεμένων ανδρών σε περιοχές με μεγάλη έλλειψη ιερέων, όπως ο Αμαζόνιος.

Αφού ο Πάπας Φραγκίσκος εξέφρασε αρχικά την υποστήριξή του στην ιδέα, συζητήθηκε το 2019 σε μια σύνοδο για τον Αμαζόνιο, αλλά δεν προχώρησε περαιτέρω.

Το έγγραφο εργασίας ζητεί επίσης τη «ριζοσπαστική ένταξη» των ομοφυλόφιλων καθολικών.

Η σύνοδος, που θα διαρκέσει έναν μήνα στο Βατικανό, δεν θα αλλάξει αμέσως την πολιτική της Εκκλησίας.

Σε έναν χρόνο, θα ακολουθήσει άλλη σύνοδος στην οποία οι προτάσεις που θα ψηφιστούν τώρα, θα παραδοθούν στον 86χρονο Φραγκίσκο ο οποίος θα αποφασίσει σχετικά.

Πάντως, η δήλωσή του υπέρ της ευλογίας των γάμων ομοφύλων ζευγαριών, που προκάλεσε την οργή των συντηρητικών επισκόπων, με επικεφαλής τον Αμερικανό Ρέιμοντ Μπερκ, θεωρείται ενδεικτική των προθέσεών του για ριζικές αλλαγές στην Καθολική Εκκλησία.

Οπως είπε στους Times, ο Μάσιμο Φατζιόλι, θεολόγος στο αμερικανικό Πανεπιστήμιο Βιλανόβα, «αυτή η δήλωση, ακριβώς στην αρχή της συνόδου, θα μπορούσε να αλλάξει την εξέλιξη του εκκλησιαστικού διαλόγου».

Ο Μπερκ και οι ομοϊδεάτες του καρδινάλιοι ισχυρίζονται ότι η σύνοδος ενθαρρύνει απόψεις «που είναι ανοιχτά αντίθετες με το δόγμα και την πειθαρχία της Εκκλησίας».

Οι δημοσκοπήσεις πριν από τη σύνοδο έχουν ενοχλήσει τους συντηρητικούς που πιστεύουν ότι η δουλειά της Εκκλησίας είναι να διδάσκει τον Λόγο του Θεού και όχι να ενδιαφέρεται για τις απόψεις των πιστών.

