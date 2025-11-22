Βασιλικός (ΞΕΕ): Η φιλοξενία στηρίζει την οικονομία και την κοινωνία

Με τη συμμετοχή ξενοδόχων από κάθε γωνιά της χώρας πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο 22 Νοεμβρίου η 13η γενική συνέλευση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan ΕXPO, όπου διεξάγεται η μεγάλη κλαδική έκθεση ΧΕΝΙΑ.

Η φετινή γενική συνέλευση συνέπεσε με τον εορτασμό των 90 χρόνων λειτουργίας του ΞΕΕ, προσδίδοντας ιδιαίτερο συμβολισμό στη συζήτηση όλων των μεγάλων θεμάτων για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού τουρισμού που βρέθηκαν στο επίκεντρο των εργασιών της γενικής συνέλευσης.

Ο πρόεδρος του ΞΕΕ Αλέξανδρος Βασιλικός στην κεντρική ομιλία του παρουσίασε τους πέντε άξονες για την «επόμενη μέρα» της ελληνικής Φιλοξενίας, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «το αύριο κερδίζεται με όραμα, με σχέδιο και σκληρή καθημερινή προσπάθεια».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΞΕΕ, πρώτος άξονας είναι η αυθεντικότητα, καθώς η ελληνική φιλοξενία είναι πάνω απ’ όλα η ανθρώπινη ζεστασιά, το χαμόγελο και το φιλότιμο.

Δεύτερος άξονας είναι η ανάγκη της προσέλκυσης Ελλήνων εργαζομένων, με αναβάθμιση της εκπαίδευσής τους και των δεξιοτήτων τους.

Τρίτος άξονας, η ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας και προστασίας του φυσικού κάλλους και του περιβάλλοντος.

Τέταρτος άξονας, η διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας φιλοξενίας για να καλλιεργηθούν νέες νοοτροπίες και νέες αντιλήψεις, που θα αναγνωρίζουν πως η Φιλοξενία είναι Ελλάδα.

Πέμπτος άξονας είναι η κοινωνική ευθύνη με τα ξενοδοχεία ανοιχτά όχι μόνο για τους επισκέπτες αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες, καλλιεργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους κατοίκους.

Ειδικά ως προς τον άξονα της βιωσιμότητας, υπογραμμίστηκε η παγκόσμια πρωτιά της Ελλάδας να διαθέτει σήμερα ένα ολοκληρωμένο και καινοτόμο σύστημα Περιβαλλοντικής Κατάταξης των ξενοδοχείων και τονίστηκε πως προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του είναι η συνεργασία με την πολιτεία, η οποία θα πρέπει να εξασφαλίσει χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα για τα ξενοδοχεία και ειδικά αυτά των μικρότερων κατηγοριών.

Επίσης, ο κ. Βασιλικός αναφέρθηκε εκτενώς και στις προκλήσεις της ψηφιακής μετάβασης, των αθέμιτων πρακτικών των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών και της δίκαιης ρύθμισης της βραχυχρόνιας μίσθωσης προς όφελος της κοινωνίας.

Ο πρόεδρος του ΞΕΕ Αλέξανδρος Βασιλικός μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της γενικής συνέλευσης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η Φιλοξενία στηρίζει την οικονομία και την κοινωνία, ανεβάζει ψηλά τη χώρα. Για να συνεχιστεί αυτή η μεγάλη προσφορά, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε ένα μοντέλο του προηγούμενου αιώνα. Χρειαζόμαστε νέες βάσεις που θα μας οδηγήσουν στο αύριο και τώρα είναι η ώρα για μεγάλες και κρίσιμες αποφάσεις. Έχουμε και το όραμα και το σχέδιο και τις τεκμηριωμένες θέσεις για να κινηθούμε μπροστά. Οι ξενοδόχοι έχουμε αποδείξει διαχρονικά πως ξέρουμε να πρωτοπορούμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, ώστε να χτίσουμε ένα μέλλον ακόμη πιο δυναμικό και πιο ελπιδοφόρο για τον κλάδο μας, για τη Φιλοξενία και την Ελλάδα».

