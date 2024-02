Βασιλιάς Κάρολος: Πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τη διάγνωση με καρκίνο

Ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο όπως ανακοινώθηκε στις αρχές της εβδομάδας, παρέστη την Κυριακή στη λειτουργία στον ναό της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής στο Σάντρινγκχαμ, στην ανατολική Αγγλία, σύμφωνα με βρετανικά και διεθνή ΜΜΕ.

Συνοδευόμενος από τη βασίλισσα Καμίλα, ο Κάρολος χαιρέτισε μάλιστα τους δημοσιογράφους που ήταν παρόντες.

Πρόκειται για τη πρώτη δημόσοα έξοδό του αφότου έγινε γνωστό ότι διαγνώστηκε με καρκίνο.

A smiling King Charles has attended church in Sandringham for the first time since his cancer diagnosis was announced.https://t.co/1RmU7DIeXw

