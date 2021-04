Βασιλακόπουλος: To self test πρέπει να είναι υποχρεωτικό – Στόχος να αραιώσουμε το Πάσχα

Για τα εμβόλια της AstraZeneca και της Johnson & Johnson, τη συμβολή των self tests στην επιδημιολογική επιτήρηση και το ενδεχόμενο απελευθέρωσης των διαπεριφεριακών μετακινήσεων το Πάσχα, μίλησε το πρωί της Πέμπτης, στο Μega, o καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

«Η μεγάλη αγωνία είναι το εμβόλιο της AstraZeneca και της Johnson & Johnson που ήρθε στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι ωριμάζουν τα πράγματα στην επιστημονική κοινότητα και έχουμε πλέον κάπου καταλήξει. Όλα αυτά που γίνονται θα πρέπει να αποτελούν πειστήριο ότι οι επιστήμονες κάνουν τη δουλειά τους και έχουν ως πρώτιστο την ασφάλεια των ανθρώπων. Για όλα τα εμβόλια έχουν παρατηρηθεί σπάνιες ανοσολογικές αντιδράσεις. Το ιδιαίτερο είναι εδώ ότι αυτό έχει συνδυαστεί με διάφορους θρόμβους. Η συχνότητα είναι 1 στις 250.000 στην AstraZeneca και 6 περιστατικά στους 7 εκατ. εμβολιασμούς με το εμβόλιο της Johnson & Johnson», σημείωσε ο κ. Βασιλακόπουλος, σχολιάζοντας ότι ο χειρισμός που γίνεται και από τα ΜΜΕ και από τα κράτη δεν είναι ο σωστός.

«Κάθε φάρμακο έχει το όφελος και τον κίνδυνο. Ο κίνδυνος είναι ελάχιστος και τώρα που ξέρουμε το φαινόμενο, μπορούμε να το υποπτευθούμε νωρίς και να το προλάβουμε. Αν κολλήσω κορονοϊό, έχω 16% πιθανότητα για θρόμβωση. Οσοι νοσηλεύονται με κορονοϊό παίρνουν αντιπηκτική αγωγή. Οι αντιπηκτικές ενέσεις προκαλούν μία στις χίλιες περιπτώσεις το ίδιο σύνδρομο. Το εμβόλιο έχει τρομερά ελάχιστο κίνδυνο. Αν κάνω μια γενική αίματος αφού κάνω το εμβόλιο, 3-4 ημέρες μετά, αν δεν έχουν μειωθεί τα αιμοπετάλιά μου, δεν κινδυνεύω», πρόσθεσε για το τι μπορεί να κάνει κάποιος προληπτικά μετά τον εμβολιασμό.

Αναφερόμενος στο θέμα των μονοκλωνικών αντισωμάτων, και γιατί δεν χρησιμοποιούνται ευρέως, ο κ. Βασιλακόπουλος είπε ότι «τα μονοκλωνικό αντισώματα ήταν αρχικά να χορηγηθούν ενδοφλέβια στους ανθρώπους που είχαν μολυνθεί από τον ιό για να μην πάνε στο νοσοκομείο. Αυτά δεν έχουν πάρει ακόμα έγκριση. Υπάρχουν ελάχιστες δόσεις και δεν μπορεί να αποτελέσει μαζική λύση. Τώρα δοκιμάζουν τα ίδια αντισώματα σε υποδόρια ένεση και όχι ενδοφλέβια. Ισως φτάσουμε σε κάποιο σημείο που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν».

«Πρέπει να είναι υποχρεωτικό το self test»

Ο καθηγητής χαρακτήρισε τα self tests πολύ χρήσιμο εργαλείο, αλλά, όπως επεσήμανε, εξαρτάται από το πώς θα χρησιμοποιηθεί.

«Το θετικό self test έχει πολύ υψηλή πιθανότητα να επιβεβαιωθεί. Το κράτος σωστά είπε ότι επειδή το θετικό self test μπορεί να μην είναι 100% θετικό, όποιος βγαίνει θετικός, να κάνει έναν επιπλέον έλεγχο σε μια δομή υγείας. Υποχρεωτικό για τον χώρο της εργασίας θα γίνει, επειδή πρέπει να βρούμε τρόπο να τσεκάρουμε όσο περισσότερους ανθρώπους γίνεται. Υπάρχει η κοινωνία που πρέπει να προστατευθεί. Δεν μπορεί να πάει ένα παιδί εντελώς ανεμβολίαστο σχολείο. Προφανώς και πρέπει να είναι υποχρεωτικό το self test, γιατί όταν αφήνεις κάτι στη βούληση των ανθρώπων, μπορεί ένα ποσοστό να πει ότι δεν το κάνει», υποστήριξε στη συγκεκριμένη αναφορά του.

«Το Πάσχα πρέπει να αραιώσουμε»

Για τις διαπεριφερειακές το Πάσχα, ο κ. Βασιλακόπουλος σημείωσε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων για τους οποίους δεν έχει επιστημονική λογική να απαγορευτεί η μετακίνησή τους.

«Είναι όσοι έχουν εμβολιαστεί ή όσοι έχουν νοσήσει και έχουν ξεπεράσει τον ιό. Ο κίνδυνος να κολλήσουν ή να μεταδώσουν τον ιό είναι ελάχιστος», τόνισε για να συμπληρώσει:

«Το ζητούμενο το Πάσχα είναι να αραιώσουμε. Αρα, είναι προτιμότερο να συνευρεθούμε σε εξωτερικούς χώρους, όπως στα χωριά μας, παρά να είμαστε στα διαμερίσματά μας και να κάνουμε το ίδιο πράγμα, με πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο μετάδοσης. Το πρόβλημα του ιού δεν υπάρχει μόνο στις μεγάλες πόλεις. Επίσης με τα self tests θα έχουμε μαζική επιδημιολογική παρατήρηση».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News