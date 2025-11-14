Βαξεβάνης – Τσίπρας: Από τον πολιτικό έρωτα στα ασφαλιστικά μέτρα

Ο δημόσιος καβγάς Κώστας Βαξεβάνη – Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη δημοσίευση από τον πρώτο εκτεταμένων αποσπασμάτων από το υπό έκδοση βιβλίο του δεύτερου, κατά τα φαινόμενα χωρίς τη συναίνεσή του, ξάφνιασε μόνο όσους δεν παρακολουθούν τους τελευταίους μήνες τις απόψεις που εκφράζει ο αντιπολιτευόμενος εκδότης-δημοσιογράφος. Διότι μπορεί η εικόνα του κ. Βαξεβάνη να κατηγορεί ευθέως στον προαύλιο χώρο των δικαστηρίων στην οδό Ευελπίδων τον πρώην πρωθυπουργό ότι κρύβεται πίσω από την εναντίον του προσφυγή των εκδόσεων Gutenberg και ότι δίνει γη και ύδωρ στους άλλοτε αντιπάλους του, να ήταν όντως η πιο σκληρή δημόσια εκδήλωση της ρήξης τους, ωστόσο αυτή έχει επέλθει εδώ και μήνες.

Είτε μέσα από την κυριακάτικη έκδοση του «Documento» είτε μέσα από την ιστοσελίδα του, ο κ. Βαξεβάνης έχει τους τελευταίους μήνες εξαπολύσει σφοδρές επιθέσεις στον πάλαι ποτέ συνοδοιπόρο του. Πριν ακόμα κυκλοφορήσουν τα πρώτα αποσπάσματα από το βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού, τα δηκτικά σχόλια για τις πράξεις ή τις παραλείψεις του ήταν σε ημερήσια διάταξη.

Κατά τη διάρκεια της πολυσυζητημένης απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, που ζητούσε την εκταφή και τοξολογική εξέταση της σορού του γιου του που σκοτώθηκε στα Τέμπη, ο εκδότης έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης την ακόλουθη ανάρτηση: «Σήκω ρε τραγέλαφε και πήγαινε να συμπαρασταθείς σε έναν πατέρα που αγωνίζεται και ζητάει Δικαιοσύνη. Κούνα τον κώλο σου και πήγαινε να δείξεις ότι ανήκεις στο κομμάτι της κοινωνίας που σε τίμησε και δεν είσαι ένας ξελιγωμένος μικροαστός, ένας καιροσκόπος που αναμασάει γενικότητες σαν ψευτοδιανοούμενος τσέπης και γυροφέρνει στα σαλόνια να του πουν μπράβο και να του υποσχεθούν θρόνους. Σήκω…». Αν και η (καθόλου φιλική) έκκληση παρέμεινε ανώνυμη, ο αποδέκτης της ήταν ευκόλως εννοούμενος.

Ποιο ήταν λοιπόν το σημείο της ρήξης του κ.Τσίπρα με τον εκδότη που όσο κανείς άλλος τον υπερασπίστηκε τα χρόνια της διακυβέρνησής του, αλλά ακόμα περισσότερο στα επόμενα χρόνια, όταν επέστρεψε στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης; Αν και μια πρώτη ματιά δείχνει ότι ο κ. Βαξεβάνης είχε την πορεία που και άλλα πρόσωπα ακολούθησαν, στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ (όπως π.χ. ο Παύλος Πολάκης ή ακόμα και ο Νίκος Παππάς), στην πραγματικότητα άνθρωποι που βρίσκονται κοντά του διαβεβαιώνουν ότι το κρίσιμο σημείο που επέφερε τη ρήξη ήταν η «συγγνώμη» του κ. Τσίπρα για την υπόθεση Novartis, τον Οκτώβριο του 2024, στο συνέδριο της «Καθημερινής».

Αν και από το περιβάλλον Τσίπρα η αναφορά περί «συγγνώμης» είχε τότε χλιαρά διαψευστεί, ο κ. Βαξεβάνης δεν πείστηκε γι’ αυτό και εξέφρασε τη δυσπιστία του με διάφορες αναρτήσεις, ανάμεσά τους και μία που έγραφε «Ιf it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck» (αν κάτι μοιάζει με πάπια, κολυμπάει σαν πάπια και κράζει σαν πάπια, τότε πιθανότατα είναι πάπια).

Ο κ. Βαξεβάνης, άλλωστε, είχε στηρίξει με μεγάλη επιμονή την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση Novartis και στη συνέχεια και τα πρόσωπα που συνδέονταν με αυτήν και βρέθηκαν με κατηγορίες (Ελένη Τουλουπάκη, Γιάννα Παπαδάκου κ.ά.), θεωρώντας επιπλέον ότι η στήριξη αυτή του κόστισε αρκετά σε διαφημίσεις, όπως και στον αποκλεισμό του από την περίφημη «λίστα Πέτσα» την περίοδο της πανδημίας. Υπό αυτή την έννοια, νιώθει τη στάση του κ. Τσίπρα όχι μόνο ως προδοσία, αλλά και ως ευθεία απειλή.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η αναδημοσίευση αποσπασμάτων από το βιβλίο αφορούσε πρωτίστως τις αναφορές στην υπόθεση Novartis (και συνοδευόταν από σφοδρή πολεμική), ενώ ο κ. Βαξεβάνης συνδέει την αλλαγή στάσης σε αυτή την υπόθεση με μια γενική αλλαγή προσανατολισμού του Τσίπρα και τη σύναψη συμμαχιών με επιχειρηματίες τους οποίους παλαιότερα πολεμούσε. Σε αυτό δύσκολα θα του δώσει κανείς άδικο…

