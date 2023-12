Βαγδάτη: Ρουκέτες κατά της αμερικανικής πρεσβείας

Τουλάχιστον τρεις ρουκέτες εκτοξεύθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στην Βαγδάτη αλλά δεν βρήκαν τον στόχο τους.

Οι ρουκέτες έπεσαν κοντά στην Πράσινη Ζώνη, τη συνοικία της ιρακινής πρωτεύουσας, όπου βρίσκονται κυβερνητικά κτίρια και ξένες αντιπροσωπείες, σύμφωνα με τις ιρακινές αρχές.

Αμερικανός στρατιωτικός επιβεβαίωσε ότι ήχησε ο συναγερμός και ότι «ακούστηκαν ήχοι που ενδεχομένως να οφείλονται σε πρόσκρουση» κοντά στην πρεσβεία και τη βάση Union ΙΙΙ, όπου στεγάζονται στρατεύματα του διεθνούς συνασπισμού εναντίον των τζιχαντιστών.

⚡️Sirens sounded at the American embassy in the capital, Baghdad pic.twitter.com/xq6L4vfccL

Οι αμερικανικές δυνάμεις και οι στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στη Συρία και το Ιράκ έχουν δεχθεί περισσότερες από 70 επιθέσεις από τα μέσα Οκτωβρίου, μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, την ευθύνη για τις οποίες έχουν αναλάβει διάφορες σιιτικές ένοπλες οργανώσεις. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν είχαν γίνει στόχος πρεσβείες.

BREAKING:

The Green Zone and the U.S. Embassy in Baghdad are under attack.

At least 10 to 12 blasts have been heard pic.twitter.com/oqR5wOzafP

— Visegrád 24 (@visegrad24) December 8, 2023