Τζούλιαν Ασάνζ: Yπέβαλε έφεση κατά της απόφασης έκδοσής του στις ΗΠΑ

Ο ιδρυτής των WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ άσκησε έφεση την Παρασκευή στην απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να τον εκδώσει στις ΗΠΑ, όπως έγινε γνωστό από το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου.

Ο 50χρονος Αυστραλός κινδυνεύει να καταδικαστεί στις ΗΠΑ σε 175 χρόνια κάθειρξη, αφού κατηγορείται για μαζική διαρροή εμπιστευτικών και απόρρητων εγγράφων. Επειτα από μακροχρόνια δικαστική διαμάχη, η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας Πρίτι Πατέλ υπέγραψε στις 17 Ιουνίου το διάταγμα έκδοσής του στις ΗΠΑ.

Ο Ασάνζ, που κρατείται εδώ και τρία χρόνια στη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Μπέλμαρς, κοντά στο Λονδίνο, είχε διορία μέχρι αυτή την Παρασκευή για να εφεσιβάλει την απόφαση.

Οπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι δικαστικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι παρέλαβαν «τη γνωστοποίηση εκ μέρους του Τζούλιαν Ασάνζ» ότι θα ασκήσει έφεση στην απόφαση της υπουργού.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, με την ευκαιρία των γενεθλίων του Ασάνζ (την Κυριακή θα κλείσει τα 51), μερικές δεκάδες υποστηρικτές του και η σύζυγός του, η Στέλα Ασάνζ, συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο Εσωτερικών για να διαμαρτυρηθούν για την απόφαση έκδοσής του στις ΗΠΑ. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε ένα παλιό λονδρέζικο λεωφορείο και έκαναν μια βόλτα στο κέντρο της πόλης, φωνάζοντας «ελευθερώστε τον Τζούλιαν Ασάνζ τώρα».

Just spied in Piccadilly Circus – “Don’t Extradite Julian Assange” campaigners on one of the fancy retro old red buses you can rent. Interesting to see how much support he has. #JulianAssange #julianassangeextradition pic.twitter.com/6LueXYMkdu

— Mary-Ann Russon (@concertina226) July 1, 2022