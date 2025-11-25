Τζορτζ Μπεστ: 20 χρόνια χωρίς τον «πέμπτο Beatle»

Για τον Τζορτζ Μπεστ έχουν εκδοθεί τόσες βιογραφίες, όσες για κανέναν άλλον αθλητή. Μα κανένα βιβλίο, καμία από τις (πάμπολλες) κινηματογραφικές ή τηλεοπτικές παραγωγές που πραγματεύτηκαν την πολυτάραχη ζωή του, δεν χώρεσαν το ποδοσφαιρικό του ταλέντο σε όλο του το μεγαλείο. Ούτε το δράμα της αυτοκαταστροφής του. Ο Πελέ έλεγε πως ήταν ο καλύτερος παίκτης που είδαν, ποτέ, τα μάτια του. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος μεγάλωσε με τα κατορθώματά του, τον είχε πρότυπο. «Εφυγαν» -τι σύμπτωση!- την ίδια μέρα. Σαν σήμερα, 25 Νοεμβρίου. Ο «Ντιεγκίτο» το 2020, ο Μπεστ το 2005.

«Νομίζω πως ανακάλυψα μια ιδιοφυΐα», έγραφε το τηλεγράφημα του σκάουτερ που τον εντόπισε τυχαία (σε έναν αγώνα παίδων στο Μπέλφαστ) προς τον θρυλικό προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ματ Μπάσμπι. Ο Μπεστ ήταν, μόλις, 15 ετών. Την επόμενη χρονιά (1963) υπέγραψε συμβόλαιο με τους «Κόκκινους Διαβόλους». Στα 17 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του, σε μια αναμέτρηση εναντίον της Γουέστ Μπρομ. Και τον Σεπτέμβριο του 1964 τον συζητούσε όλη η Βρετανία.

Ενα ρεσιτάλ του 18χρονου, τότε, Μπεστ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» ήταν αρκετό για να εισέλθει στο club των παικτών που όλοι ήθελαν να θαυμάσουν από κοντά. Εκείνη τη μέρα ο αρθρογράφος της Daily Mirror, Κεν Τζόουνς, έγραψε: «Με το σφύριγμα της λήξης, οι θεατές σηκώθηκαν όρθιοι και τον χειροκροτούσαν. Με τα χορευτικά του, με την εξυπνάδα του, έκλεψε τις καρδιές τους…». Οποιοι τον είδαν στο γήπεδο έστω για μια φορά, θα τον θυμούνται για πάντα.

Ο Ντάνκαν Χάμιλτον, ένας από τους βιογράφους του, αναφέρει: «Είχε τέτοια ακρίβεια στα πόδια, ώστε συχνά, για να διασκεδάσει (και να εντυπωσιάσει τους γύρω του) τοποθετούσε στην άκρη του παπουτσιού ένα νόμισμα και το έστελνε κατευθείαν στην τσέπη του σακακιού του». Οι ντρίμπλες του (πολλές φορές ντρίμπλαρε τους αντιπάλους του δύο φορές για να ξεσηκώσει την εξέδρα), τα σλάλομ του, το στιλ του, υπήρξαν μια ατραξιόν σπάνια για το μάλλον άτεχνο αγγλικό ποδόσφαιρο των ‘60s. Το γκολ που χάρισε στη Γιουνάιτεντ το πρώτο της Κύπελλο Πρωταθλητριών, στον τελικό του 1968 εναντίον της Μπενφίκα του Εουσέμπιο, είναι ένα από τα highlights του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Αλλά ο βορειοϊρλανδός άσος ήταν κάτι πολύ περισσότερο από έναν θεαματικό παίκτη που διασκέδαζε το κοινό.

Υπήρξε, ίσως, ο πρώτος «ποπ-σταρ» των γηπέδων. Επίσης, ο πρώτος ποδοσφαιριστής που εκμεταλλεύθηκε την εικόνα του. Φορούσε πάντοτε την τελευταία λέξη της μόδας, οδηγούσε τα supercars της εποχής, συνοδευόταν από όμορφες γυναίκες, ήταν ξενύχτης, γλεντζές και ζούσε στη χλιδή, σκανδαλίζοντας την υπέρ-συντηρητική αγγλική κοινωνία εκείνης της εποχής. Με τα μακριά του μαλλιά (ασυνήθιστο για τους παίκτες των ‘60s), τα γαλάζια του μάτια, το λακάκι στο πηγούνι, το σπινθηροβόλο βλέμμα, το πλατύ χαμόγελο και τις γεμάτες χιούμορ «ατάκες» του, που έγραψαν ιστορία, γοήτευε τους πάντες. Οπως πολύ εύστοχα το διατύπωσε κάποτε ένας δημοσιογράφος της Equipe, «οι άντρες ήθελαν να είναι ο Τζορτζ Μπεστ, και οι γυναίκες ήθελαν τον Τζορτζ Μπεστ».

Οι Αγγλοι έλεγαν ότι ήταν ο πιο πολυφωτογραφημένος άνθρωπος στο Νησί, μετά τη βασιλική οικογένεια, τους Beatles και τους Rolling Stones. Κάθε μήνα ελάμβανε τουλάχιστον 40.000 γράμματα, τα οποία του παραδίδονταν με φορτηγάκι ειδικά ναυλωμένο για αυτή τη δουλειά. Κι εκείνος πλήρωνε τρεις ανθρώπους, πλήρους απασχόλησης, για να απαντούν στους θαυμαστές και τις θαυμάστριες. Οι φανέλες του (με το «7») γινόταν ανάρπαστες. Αγαπούσε τη δημοσιότητα τόσο πολύ, ώστε, παρότι δεν είχε ανάγκη από χρήματα, διαφήμιζε αυγά, λουκάνικα και αφρούς ξυρίσματος. Κόμπαζε ότι, για να κοιμηθεί με μια γυναίκα, αρκούσε να της πει «γεια σου, είμαι ο Μπεστ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ».

Ολα του καλά. Ολα, εκτός από το ρημάδι το αλκοόλ που τον κατέστρεψε. Αυτή τη σκοτεινή του πλευρά φαίνεται πως την «κληρονόμησε» από την αλκοολική μητέρα του, πρώην διεθνή αθλήτρια του χόκεϊ. Το ποτό τον έκανε πολλές φορές να χάσει την αξιοπρέπειά του, και τον έβαλε σε μπελάδες. Κάποτε κατηγορήθηκε για παρενόχληση ενός ανήλικου κοριτσιού – δεν θυμόταν το παραμικρό.

Το 1968 βραβεύτηκε με τη «Χρυσή Μπάλα». Θα κέρδιζε αρκετές ακόμη, όμως δεν κατάφερε να νικήσει τους δαίμονές του. Προσπάθησε, άραγε; Ο ίδιος είχε απαντήσει με αυτοσαρκασμό και χιούμορ, ως συνήθως: «Το 1969 παράτησα τις γυναίκες και το αλκοόλ. Ηταν τα χειρότερα 20 λεπτά της ζωής μου». Η πτώση του αθλητή που χαρακτηρίστηκε ως ο «πέμπτος Beatle» (επειδή διέθετε παρουσιαστικό «ροκ-σταρ», αλλά και γιατί μεγαλούργησε την ίδια, σχεδόν, περίοδο με το διάσημο μουσικό συγκρότημα) έκανε μεγάλο θόρυβο.

Η Γιουνάιτεντ υπέμεινε τα καμώματά του για αρκετό καιρό. Αλλωστε, μαζί με τον Μπόμπι Τσάρλτον και τον Ντένις Λο είχαν συνθέσει την «Αγία Τριάδα» που έβγαλε τον σύλλογο από το πένθος μετά το τραγικό δυστύχημα του Μονάχου (1958) και τον οδήγησε στην ευρωπαϊκή δόξα. Αλλά όταν άνοιξε το δικό του νάιτ-κλαμπ στο Μάντσεστερ, το 1973, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Είχε μούσια και κοιλιά. Την Πρωτοχρονιά του 1974 φόρεσε τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τελευταία φορά πριν του δείξουν την πόρτα της εξόδου από το «Ολντ Τράφορντ».

Ηταν, μόλις, 28 ετών. Στα 10 επόμενα χρόνια άλλαξε 17 ομάδες. Πρώτα έπαιξε σε μικρότερους βρετανικούς συλλόγους, κι έπειτα περιπλανήθηκε στα πιο απίθανα μέρη του ποδοσφαιρικού χάρτη. Το 1984, έπειτα από μια τελευταία προσπάθεια στην Αυστραλία, αποφάσισε να αποσυρθεί. Από τα λόγια του φάνηκε πως είχε μετανιώσει για τις επιλογές του: «Είχα ένα σπίτι δίπλα στη θάλασσα. Αλλά, για να φτάσω στην παραλία, έπρεπε να περάσω μπροστά από ένα μπαρ. Ε, λοιπόν, τη θάλασσα δεν την είδα ποτέ».

Μαζί με την καριέρα του, κατέστρεψε και την υγεία του. Το 2000 άρχισε να μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία και στις κλινικές αποτοξίνωσης. Το 2002 έπαθε κίρρωση του ήπατος και υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση. Το μεσημέρι της 25ης Νοεμβρίου 2005 άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Κρόμγουελ» του Λονδίνου, σε ηλικία 59 ετών. «Μην πεθάνετε όπως εγώ. Η κατάστασή μου είναι μια προειδοποίηση σε όλους σας», ήταν το τελευταίο του μήνυμα.

Στην κηδεία του στην πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας συγκεντρώθηκαν για να τον αποχαιρετήσουν, παρά τη βροχή, πάνω από 250.000 άνθρωποι. Καθολικοί και προτεστάντες, μαζί. Σε ένα μπουκέτο λουλούδια πάνω στον τάφο του ήταν γραμμένο: «Maradona good, Pelé better, George Best».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News