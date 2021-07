Τζεφ Φλέικ, ο νέος πρεσβευτής του Μπάιντεν στην Αγκυρα

Ως μήνυμα με πολλές αναγνώσεις, προς το καθεστώς Ερντογάν, αξιολογείται η επιλογή του Τζεφ Φλέικ -ενός «παραδοσιακού» συντηρητικού Ρεπουμπλικανού, πρώην γερουσιαστή στην Αριζόνα- από τον αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, για τη θέση του επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στην Τουρκία.

Εκ των σφοδρών επικριτών του Ντόναλντ Τραμπ («παλιόφιλου» του προέδρου Ερντογάν), ο νέος πρέσβευτής των ΗΠΑ στην Αγκυρα, ήταν επίσης μεταξύ των πέντε μελών της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας που είχαν ψηφίσει παλαιότερα κατά της αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Αρμενίων.

Biden nominates Jeff Flake as Amb. to Turkey.

In 2014, Flake was 1 of 5 members of the Senate Foreign Relations Committee to vote against recognizing the Armenian Genocide – the first time in 25 years such a resolution had been referred to a committee.https://t.co/C5rPGSrbYX

— Alex Galitsky (@algalitsky) July 13, 2021