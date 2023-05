Τυνησία: Λιμενικός σκότωσε φρουρούς και Εβραίους σε συναγωγή

Δύο πιστοί που συμμετείχαν σε εβραϊκό προσκύνημα και δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν την Τρίτη στην Τυνησία όταν ένας λιμενικός άνοιξε πυρ σε ναυτική βάση και κατόπιν μπροστά στη συναγωγή στη Γρίμπα, στο νησί Τζέρμπα.

Φρουρός και δύο «επισκέπτες» στη συναγωγή σκοτώθηκαν μπροστά στον χώρο λατρείας από τα πυρά του, ενώ άλλοι εννέα άνθρωποι –πέντε αστυνομικοί και τέσσερις επισκέπτες– τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο.

Νωρίτερα, ο λιμενικός άρπαξε ένα όπλο και σκότωσε συνάδελφό του, προτού κατευθυνθεί στη συναγωγή.

Η επίθεση διαπράχθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ετήσιο προσκύνημα που προσελκύει πολλούς Εβραίους, ιδίως από την Ευρώπη, αλλά και από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το τυνησιακό υπουργείο Εξωτερικών, ο ένας από τους «επισκέπτες» που σκοτώθηκαν ήταν Γάλλος και ο άλλος, Τυνήσιος.

Ο δράστης άνοιξε πυρ αδιακρίτως εναντίον ανδρών των δυνάμεων ασφαλείας και επισκεπτών μπροστά στη συναγωγή, προτού πέσει νεκρός από τις σφαίρες των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Shooting at the Elgariba Synagogue on Djerba Island in Tunisia, no casualties reported thus far

Footage of the the scene pic.twitter.com/atzY8rqAoX

