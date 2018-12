Τώρα ο Τραμπ επιβραδύνει την αποχώρηση από τη Συρία

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τράμπ «τιτίβισε» στο Twitter ότι η αποχώρηση των στρατευμάτων από τη Συρία θα πραγματοποιηθεί μεν αλλά όχι βιαστικά.

If anybody but Donald Trump did what I did in Syria, which was an ISIS loaded mess when I became President, they would be a national hero. ISIS is mostly gone, we’re slowly sending our troops back home to be with their families, while at the same time fighting ISIS remnants……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2018