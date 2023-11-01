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Κόσμος

Κωνσταντινούπολη: Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις των Turkish Airlines για τρεις ώρες

Γίνεται λόγος για γενική βλάβη στην υποδομή του πληροφοριακού συστήματος

Protagon Team Protagon Team 1 Νοεμβρίου 2023, 21:10
Κόσμος

Κωνσταντινούπολη: Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις των Turkish Airlines για τρεις ώρες

Γίνεται λόγος για γενική βλάβη στην υποδομή του πληροφοριακού συστήματος

Protagon Team Protagon Team 1 Νοεμβρίου 2023, 21:10

Οι Τουρκικές Αερογραμμές (Turkish Airlines THY) ανακοίνωσαν το απόγευμα της Τετάρτης ότι όλες οι πτήσεις που αναχωρούν από την Κωνσταντινούπολη μεταξύ 19.00 – 22.00, την ίδια ημέρα, ακυρώθηκαν λόγω προβλήματος στην υποδομή του δικτύου.

«Οι αρμόδιες μονάδες μας συνεχίζουν να εργάζονται για την εξάλειψη των δυσχερειών στις συναλλαγές έκδοσης εισιτηρίων και κρατήσεων λόγω προβλημάτων στις υποδομές του δικτύου», ανέφερε στη σχετική ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος Τύπου της THY.

Νεότερη ανάρτησή του έκανε λόγο για γενική βλάβη στην υποδομή του πληροφοριακού συστήματος.

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