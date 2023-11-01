Κωνσταντινούπολη: Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις των Turkish Airlines για τρεις ώρες

Οι Τουρκικές Αερογραμμές (Turkish Airlines THY) ανακοίνωσαν το απόγευμα της Τετάρτης ότι όλες οι πτήσεις που αναχωρούν από την Κωνσταντινούπολη μεταξύ 19.00 – 22.00, την ίδια ημέρα, ακυρώθηκαν λόγω προβλήματος στην υποδομή του δικτύου.

«Οι αρμόδιες μονάδες μας συνεχίζουν να εργάζονται για την εξάλειψη των δυσχερειών στις συναλλαγές έκδοσης εισιτηρίων και κρατήσεων λόγω προβλημάτων στις υποδομές του δικτύου», ανέφερε στη σχετική ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος Τύπου της THY.

Bu nedenle İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) kalkışlı gerçekleşmesi planlanan 1 Kasım 19:00 – 22:00 (TSİ) arasındaki seferlerimiz iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür…

Νεότερη ανάρτησή του έκανε λόγο για γενική βλάβη στην υποδομή του πληροφοριακού συστήματος.

Bilgi teknolojileri alt yapisinda meydana gelen sorunun hızla giderilmesi için farklı noktalardaki merkezlerimizde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bir dış müdahale konusunda henüz kesinleşmiş bir bilgiye sahip değiliz. Gelişmelerden sizleri 21.30’da yeniden…

— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) November 1, 2023