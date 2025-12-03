Τσιάρας: 75.000 αγρότες δεν πληρώθηκαν – 2.000 δεν θα πληρωθούν καθόλου λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ

Την ώρα που τα μπλόκα ενισχύονται και πληθύνονται ανά τη χώρα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, προσδιόρισε σε περίπου 75.000 τους αγρότες και κτηνοτρόφους που δεν πληρώθηκαν, για συγκεκριμένους λόγους, στις καταβολές που έγιναν μέχρι σήμερα μετά και το πράσινο φως της Κομισιόν.

Ανάμεσά τους όμως, διευκρίνισε ο υπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον ΣΚΑΙ 100.3, είναι 44.343 αγρότες που ελέγχονται, ακόμη και για ελλιπή στοιχεία, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι ευθύνονται για κάτι.

«Αυτοί λοιπόν ανέρχονται σε έναν αριθμό 44.343. Από εκεί και πέρα έχουμε τρία ζητήματα. Το ένα αφορά στο monitoring, στη λεγόμενη δορυφορική φωτογραφία. Εκεί, επειδή έχει αυξηθεί η ευαισθησία του δορυφόρου προκειμένου να υπάρχει ακόμη υψηλότερη ανάλυση για αποτύπωση, ήταν πολλά αγροτεμάχια, τα οποία νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ μεγάλος αριθμός, και αυτά βγαίνουν εκτός επιδοτήσεων αυτή τη στιγμή», εξήγησε ο κ. Τσιάρας για να συμπληρώσει:

«Η δεύτερη κατηγορία αφορά στο λεγόμενο ΚΑΕΚ. Θυμηθείτε ότι είχε ζητήσει τον αριθμό ταυτότητας ακινήτου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά επειδή υπήρχαν προβλήματα σε κάποιους συγκεκριμένους νομούς, για αυτόν τον λόγο και δώσαμε τη δυνατότητα σε καλλιεργητές που είχαν μέχρι έναν συγκεκριμένο αριθμό στρεμμάτων, αντί του ΑΤΑΚ να εισφέρουν το λεγόμενο ΚΑΕΚ, δηλαδή έναν άλλον αριθμό που είναι ταυτότητα του ακινήτου. Και εκεί είδαμε ότι περίπου 106.000 αγροτεμάχια βγήκαν εκτός αυτής της επιδότησης».

«Και η τρίτη κατηγορία -κατέληξε- είναι 13.421 κτηνοτρόφοι, οι οποίοι κυρίως είναι σε 5 νομούς της Ελλάδας, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Μαγνησία, στη Χαλκιδική και στην Αιτωλοακαρνανία, οι οποίοι από την κατανομή βοσκοτόπων που γίνεται πλέον με το καινούργιο σύστημα, δεν έτυχαν κατανομή συγκεκριμένων βοσκοτόπων, άρα και δικαιωμάτων προκειμένου να πάρουν επιδοτήσεις».

Υπάρχουν τέλος, και περίπου 2.000 αγρότες που ελέγχονται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν θα πληρωθούν.

Κατά τα άλλα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις πληρωμές της εβδομάδας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ενημέρωσε ότι καταβλήθηκαν ήδη και θα καταβληθούν συνολικά περί τα 500 εκατ. ευρώ.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, υπενθύμισε ο κ. Τσιάρας, πληρώθηκαν η νιτρορύπανση, το Κομφούζιο, το πρόγραμμα σπάνιων φυλών και μέρος της βιολογικής γεωργίας ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η πληρωμή του Μέτρου 23, το οποίο «για πρώτη φορά ενεργοποιείται στην Ελλάδα», με το ύψος του προγράμματος στο σύνολό του να φτάνει τα 178 εκατ. ευρώ.

Επονται οι πληρωμές για τα παλαιά βιολογικά, η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, η εξισωτική αποζημίωση, οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ ύψους 120 εκατ. ευρώ, καθώς και η προκαταβολή για την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου από τον «Ντάνιελ».

«Οι πόροι έως το τέλος του έτους θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ», υπογράμμισε ο υπουργός και επανέλαβε ότι πρόθεσή του είναι να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου.

Γνωστοποίησε μάλιστα ότι ο Πρωθυπουργός ζήτησε ήδη να εξεταστεί η δυνατότητα παράτασης της ευνοϊκής τιμής «9,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα» για το αγροτικό ρεύμα (πρόγραμμα «Γαία») για περαιτέρω ανακούφιση των παραγωγών.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναγνώρισε τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος. λέγοντας ότι «η κλιματική κρίση έχει δημιουργήσει μεγάλες ανατροπές», με μειωμένες παραγωγές πέρσι και τις τιμές των προϊόντων «στο ναδίρ» φέτος, παραδεχόμενος ότι και «οι καθυστερήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ -λόγω της εξυγίανσης του Οργανισμού- δυσχέραναν το κλίμα».

Για μία ακόμη φορά, ο Κώστας Τσιάρας επανέλαβε ότι «οι πόρτες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι πάντα ανοικτές», εκτιμώντας ότι «όλα τα προβλήματα λύνονται πάντα με διάλογο».

Αναφορικά με το αγροτικό ρεύμα και το αγροτικό πετρέλαιο, σημείωσε ότι πρόκειται για ζητήματα που τέθηκαν το 2024 και «επιλύθηκαν μετά από διάλογο».

Τέλος, για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ενημέρωσε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την πληρωμή του υπόλοιπου των αποζημιώσεων για τα θανατωθέντα ζώα, υπενθυμίζοντας επιπλέον ότι ήδη έχει ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό η περαιτέρω ενίσχυση κατά 50% για τις ζωοτροφές.

«Εχουν και αυτοί τα δίκια τους»

«Εχουν τα δίκια τους οι αγρότες», δήλωσε από την πλευρά του (με το βλέμμα και στις επόμενες εθνικές εκλογές) ο βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος, αναγνωρίζοντας σε δηλώσεις του στα Παραπολιτικά 90,1, πως «υπάρχει δυσλειτουργία στις πληρωμές».

Εκτίμησή του ήταν «το σύστημα είναι δομημένο εδώ και πολλές δεκαετίες με λάθος τρόπο, δηλαδή δεν έχουμε συνδέσει στον απαιτούμενο βαθμό τις επιδοτήσεις με την παραγωγή, βάζουμε άλλες παραμέτρους. Ποιος έχει βοσκοτόπους χωρίς ζώα κατά καιρούς, ποιος νοικιάζει εκτάσεις σε περιοχές, ποιοι απατεώνες δηλώνουν εκτάσεις που δεν έχουν καμιά ιδιοκτησιακή σχέση και πολλά άλλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν είναι μόνο “σκάνδαλο αγροτών”, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι και σκάνδαλο υπαλλήλων, είναι και σκάνδαλο ΚΥΔ, είναι και σκάνδαλο συμβουλών και παρασυμβούλων, ας ανοίξουμε τα μάτια μας επιτέλους», παρατήρησε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι το βασικό είναι πως είναι δομημένο το σύστημα, ποιοι ελέγχουν το σύστημα, ποιοι έχουν την εσωτερική πληροφόρηση».

«Τώρα -τόνισε- γίνεται μια προσπάθεια να διορθωθούν και να πληρωθούν. Φαίνεται ότι η πρώτη πληρωμή η προκαταβολή του Οκτωβρίου δεν πέτυχε απολύτως. Ισχυρίζονται οι αγρότες ότι από τα 550 εκατ. που έπρεπε να είναι η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης είναι κοντά στα 380 εκατ. από την πλευρά τους οι αρμόδιοι υπουργοί λένε ότι με την εξόφληση του Δεκεμβρίου θα διορθωθούν τα πράγματα και θα καταβληθούν».

«Μια αστοχία επίσης -πρόσθεσε- είναι ότι κρατάς με την προκαταβολή τις ασφαλιστικές καταβολές που πρέπει να κάνουν οι αγρότες ενώ έχεις μέχρι το τέλος του χρόνου που υποτίθεται ότι θα κάνεις την εξόφληση μπορείς να κάνεις την παρακράτηση εκεί. Διότι εδώ παρουσιάστηκε το φαινόμενο ότι κάποιοι αγρότες που η καταβολή τους η πρώτη ήταν πολύ μικρή και τα ασφάλιστρα ήταν μεγαλύτερα να τους πάρουν κάποια κατοστάρικα από τον λογαριασμό τους».

Οπως και να έχει όμως, κατέληξε ο βουλευτής Μαγνησίας, « δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος αυτή τη στιγμή στη χώρα που μπορεί να υποστηρίξει βάσιμα ότι η κυβέρνηση και όλοι οι κυβερνητικοί βουλευτές δεν έχουμε καταλάβει το πρόβλημα των αγροτών και δεν προσπαθούμε να το λύσουμε». Και κλείνοντας δήλωσε κατά του κλεισίματος των δρόμων και της δημιουργίας προβλημάτων σε άλλες κοινωνικές ομάδες.

