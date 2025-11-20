Τσεχία: Δεκάδες τραυματίες από σύγκρουση δύο τρένων

Δύο επιβατικά τρένα στην Τσεχία συγκρούστηκαν το πρωί της Πέμπτης, με αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να τραυματιστούν σοβαρά και άλλοι 40 ελαφρύτερα, σύμφωνα με αξιωματούχους και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι υπηρεσίες διάσωσης της πυροσβεστικής δήλωσαν ότι η σύγκρουση έγινε σε περιοχή που βρίσκεται περίπου 132 χλμ νότια της Πράγας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, απομακρύνθηκαν όλοι οι επιβάτες και από τα δύο τρένα.

Εκπρόσωπος νοσοκομείου της περιοχής δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο CTK ότι πέντε άνθρωποι νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα.

AT least 42 people have been injured after two high speed passenger trains crashed in the Czech Republic. Firefighters and paramedics rushed to the scene after the accident occurred near the city of České Budějovice some 100 miles south of Prague. pic.twitter.com/AdhPUYBRJe — The Bruiser (@DrHoosierHermit) November 20, 2025

Ο υπουργός Μεταφορών Μάρτιν Κούπκα δήλωσε σε ανάρτηση στο Χ ότι τα αίτια της σύγκρουσης είναι υπό διερεύνηση, αλλά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα από τα τρένα πιθανόν παραβίασε σηματοδότη που το υποχρέωνε να σταματήσει.

