Τα δύο τρένα συγκρούστηκαν σε απόσταση 132 χλμ νότια της Πράγας
Τσεχία: Δεκάδες τραυματίες από σύγκρουση δύο τρένων

Οι δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν το πρωί της Πέμπτης, σε απόσταση 132 χλμ νότια της Πράγας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 45 επιβατών, πέντε από τους οποίους σοβαρά. Το ένα τρένο φέρεται να παραβίασε σηματοδότη

Protagon Team Protagon Team 20 Νοεμβρίου 2025, 10:26
Τα δύο τρένα συγκρούστηκαν σε απόσταση 132 χλμ νότια της Πράγας
Δύο επιβατικά τρένα στην Τσεχία συγκρούστηκαν το πρωί της Πέμπτης, με αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να τραυματιστούν σοβαρά και άλλοι 40 ελαφρύτερα, σύμφωνα με αξιωματούχους και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι υπηρεσίες διάσωσης της πυροσβεστικής δήλωσαν ότι η σύγκρουση έγινε σε περιοχή που βρίσκεται περίπου 132 χλμ νότια της Πράγας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, απομακρύνθηκαν όλοι οι επιβάτες και από τα δύο τρένα.

Εκπρόσωπος νοσοκομείου της περιοχής δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο CTK ότι πέντε άνθρωποι νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα.

Ο υπουργός Μεταφορών Μάρτιν Κούπκα δήλωσε σε ανάρτηση στο Χ ότι τα αίτια της σύγκρουσης είναι υπό διερεύνηση, αλλά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα από τα τρένα πιθανόν παραβίασε σηματοδότη που το υποχρέωνε να σταματήσει.

