Τσαβούσογλου με Δένδια: Η Τουρκία ψηφίζει Ελλάδα για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Σε αμοιβαίες κινήσεις διπλωματικής αβρότητας προέβησαν κατά τη συνάντησή τους στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Δωρητών για την Τουρκία και τη Συρία, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, με το τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε μία ακόμη εξέλιξη που καταδεικνύει την πρόθεση – τουλάχιστον- των δύο πλευρών να συνεχίσουν στο κλίμα συνεννόησης και αλληλοϋποστήριξης που εγκαινιάστηκε αμέσως μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου στη γείτονα.

Αν και οι διαφορές παραμένουν (όπως άλλωστε σημείωσε και σε συνέντευξη Τύπου μετά την επιστροφή του από το Κάιρο) ο τούρκος ΥΠΕΞ δήλωσε μετά το πέρας της συνάντησης στη βελγική πρωτεύουσα ότι πλέον υπάρχει καλύτερη ατμόσφαιρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό Δένδιας και Τσαβούσογλου ανακοίνωσαν ότι η Αγκυρα θα στηρίξει την Ελλάδα στην υποψηφιότητά της για μία θέση μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και από την πλευρά της η Αθήνα την τουρκική υποψηφιότητα για τη θέση του γενικού γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

FM @NikosDendias held a constructive meeting w/ #Türkiye FM @MevlutCavusoglu in #Brussels. Following the meeting, the two Ministers walked and entered together the hall of the International Donors' Conference in support of the people in Türkiye & Syria, which takes place tdy pic.twitter.com/PLwKwG1Aei

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 20, 2023