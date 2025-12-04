Τροχαίο με λεωφορείο εργαζομένων της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα – υπέστη ανακοπή ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο εργαζομένων της ΔΕΗ σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Πτολεμαΐδα. Σύμφωνα με πληοροφίες ο οδηγός του λεωφορείου υπέστη ανακοπή στο τιμόνι και τελικά παρά τις προσπάθειες να κρατηθεί στη ζωή ,κατέληξε στο νοσοκομείο Κοζάνης.

Το λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν 25 εργαζόμενοι στη ΔΕΗ -όλοι καλά στην υγεία τους μετά το ατύχημα- είχε ξεκινήσει από την Πτολεμαΐδα με προορισμό τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, όταν σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 56χρονος οδηγός ένιωσε αδιαθεσία και επιχέιρησε να σταματήσει το όχημα στην άκρη του δρόμου.

Εξαιτίας όμως του προβλήματος που αντιμετώπιζε, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου.

Τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών δεν υπήρξαν, ο 56χρονος ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και άφησε την τελευταία του πνονή στο νοσοκομείο Κοζάνης όπου μεταφέρθηκε.

