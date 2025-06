Τρόπους τερματισμού των συγκρούσεων αναζητά το Ιράν

Τρόπους να τερματιστεί η σύγκρουση με το Ισραήλ αναζητά το Ιράν, όπως επισημαίνουν διεθνή ΜΜΕ. Η Τεχεράνη έχει στείλει επείγοντα μηνύματα ότι θα είναι ανοιχτή στην επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εάν οι ΗΠΑ δεν συμμετάσχουν στις επιθέσεις, ενώ έχει δηλώσει στο Ισραήλ ότι είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών να περιορίσουν τη βία, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές που επικαλείται η Wall Street Journal.

Σύμφωνα με το Reuters, το Ιράν ζήτησε από το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και το Ομάν να πιέσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει από το Ισραήλ να συμφωνήσει σε άμεση κατάπαυση του πυρός. Αυτό συμβαίνει καθώς το Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση για μαζική εκκένωση σε περιοχές της Τεχεράνης ενόψει της αναμενόμενης κλιμάκωσης της αεροπορικής εκστρατείας του κατά της ιρανικής πρωτεύουσας.

Το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει ότι οι κάτοικοι της Τεχεράνης θα «πληρώσουν το τίμημα» για την τρίτη νύχτα πυραυλικών επιθέσεων εναντίον ισραηλινών πόλεων, οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 24 άτομα και τραυματίσει περισσότερα από 500. Ο Μπενιαμίνν Νετανιάχου, δήλωσε ότι το Ισραήλ «ελέγχει πλέον τον ουρανό» πάνω από την Τεχεράνη, αφού ο στρατός του ισχυρίστηκε ότι κατέστρεψε το ένα τρίτο όλων των εκτοξευτών πυραύλων εδάφους-εδάφους του Ιράν.

Πλήγμα στην κρατική τηλεόραση του Ιράν

