Τρόμος στην Ιρλανδία: Επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο του Δουβλίνου

Τουλάχιστον τρία παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο μετά από μια φερόμενη επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε την Πέμπτη στο κέντρο της πόλης του Δουβλίνου, μετέδωσε το ιρλανδικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο RTE.

Η ιρλανδική αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι αστυνομικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο ενός σοβαρού περιστατικού στην πλατεία Πάρνελ της πρωτεύουσας και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν είναι σε θέση να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν.

Ο κύριος ύποπτος για την επίθεση έχει συλληφθεί και είχε υποστεί τραύματα που πιστεύεται ότι προκλήθηκαν από τον ίδιο, γράφουν οι Irish Times.

Μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του RTE δείχνει αστυνομικές δυνάμεις να αποκλείουν τμήμα της πλατείας.

At least three children have been injured in what is described as a suspected stabbing incident near a school in central Dublin. pic.twitter.com/DbekEYIIoF

— RadioGenoa (@RadioGenoa) November 23, 2023