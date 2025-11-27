«Τρομοκρατική επίθεση» τα πυρά κατά εθνοφρουρών στην Ουάσινγκτον, λέει το FBI

Σε μια από τις πλέον ευαίσθητες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, λίγα μόλις τετράγωνα από τον Λευκό Οίκο και ανήμερα της παραμονής των Ευχαριστιών, μια αιφνιδιαστική επίθεση έμελλε να πυροδοτήσει νέα συζήτηση γύρω από την εθνική ασφάλεια, την αμερικανική μεταναστευτική πολιτική και το μέλλον χιλιάδων Αφγανών που επανεγκαταστάθηκαν στη χώρα μετά το τέλος του πολέμου στο Αφγανιστάν.

Ένας 29χρονος Αφγανός μετανάστης, ο οποίος κάποτε συνεργάστηκε με τις αμερικανικές δυνάμεις στην Κανταχάρ, άνοιξε πυρ εναντίον δύο στρατιωτών της Εθνοφρουράς, σε μια επίθεση που οι Αρχές χαρακτήρισαν «ενέδρα» και η οποία προκάλεσε άμεσο συναγερμό στην καρδιά της πρωτεύουσας.

Ο επικεφαλής του FBI, Κας Πατέλ, ανέφερε ότι διεξάγεται έρευνα για τρομοκρατία. Οπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου, έχουν εκδοθεί πολλά εντάλματα έρευνας στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η τελευταία κατοικία του υπόπτου που έχει συλληφθεί για την υπόθεση και τα άτομα που βρέθηκαν στο σπίτι αυτό ανακρίνονται.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος είχε συνεργαστεί στο Αφγανιστάν με δυνάμεις – εταίρους. «Ερευνούμε πλήρως και αυτή την πτυχή του υποβάθρου του, ώστε να συμπεριλάβουμε τυχόν γνωστούς συνεργάτες του που βρίσκονται είτε στο εξωτερικό είτε εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έτσι είναι μια ευρεία διεθνής έρευνα για τρομοκρατία».

Οι ερευνητές της κοινής ομάδας αντιτρομοκρατίας του FBI αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τι οδήγησε έναν αφγανό μετανάστη να ανοίξει πυρ εναντίον δύο στρατιωτών της Εθνοφρουράς, λίγα μόλις τετράγωνα από τον Λευκό Οίκο.

Ο ύποπτος είχε εργαστεί «με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της CIA, ως μέλος συνεργαζόμενης δύναμης στην Κανταχάρ», κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν, δήλωσε ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στους New York Times και στο Fox News.

Οι δύο στρατιώτες, που συμμετείχαν σε αποστολή στρατιωτικοποιημένης αστυνόμευσης την οποία είχε διατάξει ο Ντόναλντ Τραμπ και είχε αμφισβητηθεί νομικά από την τοπική κυβέρνηση της Ουάσινγκτον, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από χειρουργικές επεμβάσεις, σύμφωνα με την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι.

Η Μπόντι δήλωσε στο Fox News ότι οι δύο τραυματισμένοι στρατιώτες ήταν ένας άνδρας και μια γυναίκα, 24 και 20 ετών αντίστοιχα. Πρόσθεσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σκοπεύει να απαγγείλει κατηγορίες για τρομοκρατία κατά του δράστη και να επιδιώξει ποινή ισόβιας κάθειρξης «τουλάχιστον».

Ο Τραμπ, που βρισκόταν στο θέρετρό του στη Φλόριντα την ώρα της επίθεσης, δημοσίευσε βιντεοσκοπημένο μήνυμα χαρακτηρίζοντας την επίθεση «πράξη κακού, μίσους και τρομοκρατίας». Δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνησή του θα «επανεξετάσει» όλους τους Αφγανούς που εισήλθαν στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της προεδρίας Τζο Μπάιντεν.

Λίγο αργότερα, η Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι αναστέλλει επ’ αόριστον την επεξεργασία όλων των μεταναστευτικών αιτημάτων που αφορούν αφγανούς υπηκόους, «εν αναμονή περαιτέρω αξιολόγησης των πρωτοκόλλων ασφαλείας και ελέγχου».

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, έξω από σταθμό του μετρό, σε μια από τις πλέον πολυσύχναστες εμπορικές περιοχές της πρωτεύουσας, μόλις λίγα τετράγωνα από τον Λευκό Οίκο. Οι μυστικοί πράκτορες διέταξαν άμεσα προληπτικό κλείσιμο πρόσβασης στον προεδρικό χώρο.

Ως απάντηση στην επίθεση, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε ότι ο Πρόεδρος ζήτησε την αποστολή επιπλέον 500 στρατιωτών της Εθνοφρουράς, οι οποίοι θα προστεθούν στους ήδη 2.000 που έχουν αναπτυχθεί στην πόλη.

Ο αντιπρόεδρος Βανς, που βρισκόταν στο Κεντάκι, έγραψε στο X ότι το περιστατικό «αποδεικνύει» τη σωστότητα της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ. «Πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες απέλασης όσων δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στη χώρα μας», σημείωσε.

Οι επικριτές της πολιτικής Τραμπ υποστηρίζουν ότι εφαρμόζει παράνομα αυστηρές μεθόδους και στοχεύει αδιάκριτα μετανάστες, περιλαμβανομένων ανθρώπων χωρίς ποινικό παρελθόν ή με νόμιμη παραμονή στη χώρα.

Οι δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια πραγματοποιούσαν «περίπολο υψηλής ορατότητας» όταν ο ύποπτος «ξεπρόβαλε από τη γωνία», τράβηξε όπλο και πυροβόλησε αμέσως εναντίον τους. Μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών, άλλοι στρατιώτες κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη, έγραψε το Reuters.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει τον Αύγουστο ότι διέταξε την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην πρωτεύουσα, παρά τις αντιδράσεις των τοπικών Αρχών που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη θεωρώντας την κίνηση παραβίαση της αυτονομίας τους.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News