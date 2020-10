Ελλάδα – Κύπρος – Ισραήλ: Τριμερές «ανάχωμα» στα σχέδια Ερντογάν

Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε κοινές απαντήσεις στις προκλήσεις και δεν θα αφήσουμε την Τουρκία να γυρίσει την περιοχή μας στον 19ο αιώνα, διεμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στις κοινές του δηλώσεις με τους ομολόγους του της Κύπρου και του Ισραήλ,Νίκο Χριστοδουλίδη και Γκάμπι Ασκενάζι, στο υπουργείο.

Η τριμερής συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ – ένα ακόμα υπόδειγμα διακρατικής συνεργασίας για την διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου- ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι.

Μία ημέρα μετά τη συνάντησή του με τον ρώσο υπουργο Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ο Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε τους ομολόγους του, της Κύπρου και του Ισραήλ, Νίκο Χριστοδουλίδη και Γκάμπι Ασκενάζι, στην είσοδο του υπουργείου Εξωτερικών.

Καλωσόρισα τους ΥΠΕΞ Κύπρου Ν.Χριστοδουλίδη και Ισραήλ G.Ashkenazi. Εργαζόμαστε για τη διαρκή ενίσχυση της τριμερούς εταιρικής σχέσης

Επειτα απο μία 20λεπτη συζήτηση στο μπαλκόνι του υπουργείου, στον πρώτο όροφο, πέρασαν στην αίθουσα «Ιωάννης Καποδίστριας», για την κατ’ ιδίαν τριμερής συνάντησή τους και ακολούθησαν οι διευρυμένες συνομιλίες με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών των τριών χωρών.

Mtg b/w FMs Dendias Christodulides & Ashkenazi – coop, positive agenda for regional stability in focus

Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν.Δένδια, Ν.Χριστοδουλίδη & G.Ashkenazi στο Υπ.Εξωτερικών -τριμερής συνεργασία,θετική ατζέντα περιφερ. σταθερότητα στο επίκεντρο

