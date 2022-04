Τρικυμία στην Καραϊβική: Συνελήφθη ο πρωθυπουργός των Παρθένων Νήσων στο Μαϊάμι για διακίνηση κοκαΐνης

Σοκ στα τιρκουάζ νερά της Καραϊβικής προκάλεσε η είδηση για τη σύλληψη του πρωθυπουργού των βρετανικών Παρθένων Νήσων στο Μαϊάμι από την υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ.

Οπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση του υπερπόντιου εδάφους της Βρετανίας, ο 51χρονος Αντριου Φόι κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

«Είναι καθήκον μου ως κυβερνήτη να σας πληροφορήσω ότι το πρωί, ο πρωθυπουργός Αντριου Φόι συνελήφθη στο Μαϊάμι εξαιτίας διώξεων που συνδέονται με την εισαγωγή ναρκωτικών (στις ΗΠΑ) και ξέπλυμα χρήματος», ανέφερε ο Τζον Ράνκιν, κυβερνήτης των Παρθένων Νήσων, χαρακτηρίζοντας «σοκαριστική» την εξέλιξη.

Συνελήφθησαν επίσης, με τις ίδιες κατηγορίες, η διευθύντρια της αρχής λιμένων των Παρθένων Νήσων, Ολεανβίν Μέιναρντ και ο γιος της Καντίμ, ανακοίνωσε η επικεφαλής της αμερικανικής υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA), Αν Μίλγκραμ.

«Οποιοσδήποτε ενέχεται στην εισαγωγή ναρκωτικών στις ΗΠΑ, θα λογοδοτεί, όποια κι αν είναι η θέση του», τόνισε η Μίλγκραμ.

Οι τρεις κατηγορούμενοι συνελήφθησαν σε αεροδρόμιο στο βόρειο Μαϊάμι, όπου είχαν δώσει ραντεβού με μεξικανούς διακινητές ναρκωτικών του Καρτέλ της Σιναλόα. Στην πραγματικότητα όμως, επρόκειτο για μυστικούς πράκτορες της DEA.

Η συνάντηση είχε κανονιστεί για να λάβουν οι τρεις συλληφθέντες 700.000 δολάρια σε αντάλλαγμα για τη βοήθειά τους ώστε να περάσει τεράστια ποσότητα κοκαΐνης από την Κολομβία μέσω Παρθένων Νήσων προς το Μαϊάμι και τη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Συγκεκριμένα, οι μυστικοί πράκτορες, είχαν κανονίσει-ως έμποροι ναρκωτικών- με τον Φόι, να συναντηθεί αυτός με απεσταλμένους της λιβανέζικης τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, ώστε να συμφωνήσουν για την αποθήκευση χιλιάδων κιλών κοκαΐνης που προέρχονταν από την Κολομβία, για μία ή δύο ημέρες, πριν συνεχίσουν τη διαδρομή τους για το Μαϊάμι ή τη Νέα Υόρκη. Το σχέδιο που πρότειναν οι μυστικοί πράκτορες ήταν να μεταφερθούν τα ναρκωτικά μέσα σε πεντάκιλους κουβάδες μπογιάς.

Σύμφωνα με την DEA, η έρευνα σε βάρος των τριών προσώπων που συνελήφθησαν άρχισε τον Οκτώβριο. Ο Φόι κατηγορείται επίσης ότι ενεπλάκη στη μεταφορά τουλάχιστον πέντε κιλών κοκαΐνης στις Παρθένες Νήσους από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο.

Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Λιζ Τρας δήλωσε ότι πρόκειται για μία σοκαριστική εξέλιξη, που καταδεικνύει πόσο σημαντική είναι η δουλειά της επιτροπής της βρετανικής κυβέρνησης, που διερευνά κατηγορίες για διαφθορά των αρχών στα βρετανικά υπερπόντια εδάφη.

The arrest of British Virgin Islands Premier Andrew Fahie on drugs trafficking and money laundering charges is an appalling development which demonstrates the importance of the Commission of Inquiry into governance on the Territory. My statement here 👇https://t.co/KjnojdEyYp

— Liz Truss (@trussliz) April 28, 2022