Τρελή κούρσα στην Ινδία: Αμαξοστοιχία διέσχισε 70 χλμ ακυβέρνητη

Οι ινδικοί σιδηρόδρομοι διέταξαν έρευνα μετά την «τρελή» διαδρομή μιας εμπορικής αμαξοστοιχίας που διήνυσε περισσότερα από 70 χιλιόμετρα χωρίς μηχανοδηγούς.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν το τρένο να περνάει με μεγάλη ταχύτητα από διάφορους σταθμούς.

Το τρένο ήταν χωρίς οδηγό από την Κάθουα στο κρατίδιο Τζαμού και Κασμίρ έως την περιοχή Χοσιαρπούρ του κρατιδίου Πουντζάμπ την Κυριακή.

Η αμαξοστοιχία τελικά ακινητοποιήθηκε χωρίς να εκτροχιαστεί και χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Αξιωματούχοι δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India ότι το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής.

