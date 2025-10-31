Τραγωδία στο Ηράκλειο: Mητέρα και γιος νεκροί από φωτιά στο σπίτι τους

Σκηνές τραγωδίας εκτυλίχθηκαν την Παρασκευή στη συνοικία του Μασταμπά, στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου δύο άνθρωποι, μια 90χρονη γυναίκα και ο 55χρονος γιος της, βρέθηκαν νεκροί μέσα στη διπλοκατοικία τους, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα το σπίτι να παραδοθεί γρήγορα στις φλόγες. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, η ηλικιωμένη αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, ενώ ο γιος της ήταν κατάκοιτος, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη τη διαφυγή τους από το φλεγόμενο κτίριο.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι μετά από υπεράνθρωπη προσπάθεια κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, εντοπίζοντας ωστόσο τους δύο ανθρώπους νεκρούς μέσα στα δωμάτια του σπιτιού.

Δύο σοροί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διπλοκατοικία στο δήμο Ηρακλείου Κρήτης. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 31, 2025

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δεύτερος γιος της οικογένειας, περίπου 60 ετών, φέρεται να πήδηξε από την ταράτσα του σπιτιού και να τραυματίστηκε σοβαρά. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Για το περιστατικό υπήρξε αρχικά ενημέρωση στις Αρχές ως πιθανή απόπειρα αυτοκτονίας, ωστόσο τα αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση. Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν πήδηξε για να γλιτώσει από τη φωτιά ή αν πήδηξε από την ταράτσα με πρόθεση να δώσει τέλος στη ζωή του, ενώ φέρεται να ερευνάται από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής η αιτία της πυρκαγιάς και αν πρόκειται για εμπρησμό ή κάτι άλλο.

Μία εκδοχή που εξετάζεται από τις Αρχές είναι να προκάλεσε εκείνος τη φονική φωτιά και εν συνεχεία να προσπάθησε να δώσει τέλος στη ζωή του, σύμφωνα πάντα με το cretalive.gr.

Η ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα, πιθανότατα από τις αναθυμιάσεις, καθώς το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου ήταν καμένο. Σε ένα νοσοκομειακό κρεβάτι βρισκόταν νεκρός ένας άνδρας, περίπου 55 ετών -οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι ο γιος που είχε υποστεί εγκεφαλικό και αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα- και φέρεται να έφερε μία νάιλον σακούλα στο κεφάλι.

Στον τόπο της τραγωδίας έσπευσε και ιατροδικαστής καθώς και αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου, που έκαναν αυτοψία στον χώρο και αξιολογούν τα ευρήματα της σοκαριστικής αυτής υπόθεσης

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί από πού ξεκίνησε η πυρκαγιά και υπό ποιες συνθήκες. Συγγενείς και γείτονες, συγκλονισμένοι, μιλούν για μια οικογένεια ήσυχη και αγαπητή στη γειτονιά, που τα τελευταία χρόνια δοκιμαζόταν από προβλήματα υγείας.

