Τραγωδία στο Γιοχάνεσμπουργκ: Τουλάχιστον 63 νεκροί από πυρκαγιά σε κτίριο

Ο απολογισμός της πυρκαγιάς που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε πενταώροφο κτίριο στην επιχειρηματική συνοικία του Γιοχάνεσμπουργκ ανέρχεται πλέον σε 63 νεκρούς, όπως έγινε γνωστό από την υπηρεσία διάσωσης της μεγαλύτερης πόλης της Νότιας Αφρικής.

«Εχουμε εντοπίσει 52 πτώματα και έχουμε επίσης 43 ανθρώπους που έχουν υποστεί ελαφρά τραύματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Ρόμπερτ Μουλάουτζι.

My heart goes to the families of the deceased in Johannesburg CBD. Pray for Gauteng. 😢💔🙏 Mike Sonko El Nino Paul Biya #ChristineNampeera pic.twitter.com/r962PZpWBm — All Things Criss (@ckaringe_) August 31, 2023

Ο Μουλάουτζι επεσήμανε ότι το κτίριο είχε εκκενωθεί και βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ πρόσθεσε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

LATEST!!!! Burning building in Albert and Delvers Street , Marshalltown, Johannesburg ,Joburg CBD Building was originally a Hospital back in the days but now illegally occupied by South African residents and foreign nationals#earthquake #SouthAfrica #JoburgUpdates pic.twitter.com/BdgDBYmZzk — syde (@DylanJames167) August 31, 2023

Σύμφωνα με πληροφορίες των τοπικών ΜΜΕ, το κτίριο τελούσε εδώ και χρόνια υπό κατάληψη από μετανάστες, κυρίως από τη Ζιμπάμπουε και νοτιοαφρικανούς πολίτες.

Οι αρχές επεσήμαναν ότι η πυρκαγιά είχε τεθεί υπό έλεγχο, όμως καπνός εξακολουθούσε να βγαίνει από τα παράθυρα του κτιρίου.

At least 63 confirmed dead in Johannesburg building fire; death toll expected to rise furtherpic.twitter.com/W0caFYIE0u — BNO News (@BNONews) August 31, 2023

BREAKING: Footage has been released from the scene in Johannesburg where at least 52 people have died in a fire.https://t.co/M5u9pyLvT0 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/OA40HheGFt — Sky News (@SkyNews) August 31, 2023

