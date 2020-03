Τραγωδία στην Κίνα: Κατέρρευσε ξενοδοχείο-καραντίνα για τον κορονοϊό

Περίπου 70 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στα ερείπια ενός πενταώροφου ξενοδοχείου που κατέρρευσε στην πόλη Κουανγκτσόου της επαρχίας Φουτζιάν στην Κίνα.

Το ξενοδοχείο Xinjia χρησιμοποιούνταν για καραντίνα λόγω του κορονοϊού, σύμφωνα με την επίσημη εφημερίδα της χώρας People’s Daily.

Βίντεο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της κυβερνητικής Beijing News δείχνει διασώστες να σκαρφαλώνουν πάνω σε έναν σωρό από συντρίμμια και να μεταφέρουν τραυματίες στα ασθενοφόρα που είχαν σπεύσει επί τόπου.

Δεν έχει γίνει γνωστό τι προηγήθηκε της κατάρρευσης. Στη γύρω περιοχή βρίσκονται ισόγεια εμπορικά καταστήματα.

Το κτίριο κατέρρευσε περίπου στις 19:30 (τοπική ώρα, απόγευμα Σαββάτου στην Ελλάδα) και διασώθηκαν 34 άνθρωποι μέσα στο επόμενο δίωρο, ανακοίνωσαν οι Αρχές της Κουανγκτσόου.

Σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, το ξενοδοχείο είχε 80 δωμάτια και είχε ανοίξει τον Ιούνιο του 2018.

