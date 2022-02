Τραγωδία στην Ινδία: Δεκατρείς γυναίκες και παιδιά σκοτώθηκαν πέφτοντας σε βαθύ πηγάδι

Σε τραγωδία μετατράπηκε ένας γάμος στη βόρεια Ινδία, καθώς 13 γυναίκες και μικρά κορίτσια σκοτώθηκαν όταν υποχώρησε ένα κιγκλίδωμα και έπεσαν σε βαθύ πηγάδι, στη διάρκεια της τελετής.

Τα θύματα είχαν καθίσει πάνω στο μεταλλικό κάλυμμα του πηγαδιού, το οποίο όμως δεν άντεξε το βάρος τους και υποχώρησε.

Σύμφωνα με την αστυνομία στο Κουσιναγκάρ της βόρειας Ινδίας, το πηγάδι είχε βάθος 15 μέτρων και τα θύματα σκοτώθηκαν είτε από την πτώση είτε από ασφυξία, καθώς έπεσαν το ένα πάνω στο άλλο. Δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά.

Οι γυναίκες και τα παιδιά είχαν πάει στο χωριό για να πάρουν μέρος σε γαμήλια τελετή. Οι καλεσμένοι του γάμου έσπευσαν στο νοσοκομείο της περιοχής, όπου είχαν μεταφερθεί τα θύματα, θρηνώντας τους συγγενείς τους.

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε ο ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι.

#India In UP #WeddingTragedy , women and children among 13 died after falling into the well. Officials said the women and children sat on a slab that covered an old well. The slab collapsed under the weight and everyone fell into it pic.twitter.com/HviDovJIbn

— Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) February 17, 2022