Τραγωδία στη Νέα Ζηλανδία: Πυρκαγιά σε hostel – έξι νεκροί και 30 αγνοούμενοι

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο, τύπου hostel, στο κέντρο του Γουέλινγκτον το πρωί της Τρίτης, ενώ 30 αγνοούνται

Ο νεοζηλανδός πρωθυπουργός Κρις Χίπκινς έκανε λόγο για «απόλυτη τραγωδία», εκφράζοντας ανησυχία πως ο απολογισμός των θυμάτων θα γίνει ακόμη βαρύτερος.

Η πυροσβεστική έκανε λόγο για 52 διασωθέντες, ορισμένοι από τους οποίους είχαν καταφύγει στην οροφή του ξενοδοχείου.

«Υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουμε ακόμη τι απέγιναν, αλλά ο αριθμός τους, όπως και ο αριθμός των θανάτων, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτή τη στιγμή», ανέφερε η πυροσβεστική της χώρας της Ωκεανίας.

Η αστυνομία σημείωσε πως δεν θα δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες προτού το τετραώροφο ξενοδοχείο 92 δωματίων να είναι ασφαλές, ενώ πρόσθεσε πως υπάρχει κίνδυνος η οροφή του να καταρρεύσει.

Adelaide Road is currently closed between John Street and the Basin Reserve due to a fire at a Newtown hostel. pic.twitter.com/25EUZxzevl

— Wellington City Council (@WgtnCC) May 15, 2023