Τραγωδία στη Λυόν: Δέκα νεκροί, οι πέντε παιδιά, από πυρκαγιά σε πολυκατοικία

Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τη νύχτα σε πολυκατοικία σε προάστιο της Λυόν, στην κεντροανατολική Γαλλία, στοίχισε τη ζωή σε δέκα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά ηλικίας 3 ως 15 ετών, ενώ σε 14 ανέρχονται οι τραυματίες, τέσσερις από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ανακοινώθηκε από την περιφέρεια.

Η πυρκαγιά, «τα αίτια της οποίας παραμένουν άγνωστα», «έχει πλέον σβήσει», διευκρίνισε η περιφέρεια στην ανακοίνωσή της.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 03:00 (τοπική ώρα, 04:00 ώρα Ελλάδας) σε μια επταώροφη πολυκατοικία στην κοινότητα Βοξ-αν-Βελέν. Οι φλόγες ξεκίνησαν από το ισόγειο και επεκτάθηκαν προς τους ορόφους. Σύμφωαν με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, πολλοί από τους ενοίκους χρειάστηκε να πηδήξουν στο κενό για να γλιτώσουν, με συνέπεια να υποστούν τρομακτικά τραύματα.

#incendie A Vaulx-en-Velin, le bilan du dramatique incendie qui a frappé un immeuble de 7 étages est de 10 morts dont 5 enfants et 11 blessés à 8H ce matin… https://t.co/nZeLNLNlS4 pic.twitter.com/u11m3Mg6jA

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν σχεδόν 170 πυροσβέστες και δύο απ’ αυτούς τραυματίσθηκαν ελαφρά στη διάρκεια της επιχείρησης.

Ο γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν δήλωσε επίσης πως τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα σ’ αυτό το στάδιο και αρχίζει σχετική έρευνα.

«Δεν γνωρίζουμε τα αίτια της πυρκαγιάς … υπάρχουν αρκετά σενάρια και θα διεξαχθεί έρευνα», δήλωσε ο Νταρμανέν, προσθέτοντας πως βρίσκεται σε επικοινωνία σχετικά με το επεισόδιο με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο υπουργός Κατοικίας Ολιβιέ Κλάιν αναμενόταν να μεταβεί το πρωί της Παρασκευής στον τόπο της τραγωδίας.

Un violent incendie s’est déclaré cette nuit à Vaulx-en-Velin. Le bilan provisoire fait froid dans le dos.

Je me suis entretenu avec @HeleneGeoffroy pour l’assurer du soutien de l’Etat.

Je me rends sur place dès ce matin pour être aux côtés des habitants, des élus et des secours. pic.twitter.com/7tVPF8t5tZ

— Olivier Klein (@OlivierKlein93) December 16, 2022