Τραγωδία στη Γαλλία: Κάηκαν τουλάχιστον εννέα άνθρωποι με αναπηρία σε παραθεριστική κατοικία

Εννέα πτώματα βρέθηκαν στα αποκαΐδια παραθεριστικής κατοικίας για άτομα με αναπηρίες όπου εκδηλώθηκε φωτιά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην ανατολική Γαλλία, δήλωσε ο επικεφαλής των επιχειρήσεων διάσωσης.

Αλλοι δύο άνθρωποι αγνοούνται και εκφράζονται φόβοι ότι είναι και αυτοί νεκροί.

«Αναζητούμε τα πτώματα των ανθρώπων που δεν μπόρεσαν να εγκαταλείψουν το κτίριο», δήλωσε ο αντιπύραρχος Φιλίπ Οϊγιέ, ο οποίος ηγήθηκε των επιχειρήσεων διάσωσης. «Εννέα πτώματα έχουν εντοπιστεί, δύο δεν μπορούν να εντοπιστούν για την ώρα».

Η φωτιά ξέσπασε στις 6:30 το πρωί της Τετάρτης (7:30 ώρα Ελλάδας) και κατέκαψε γρήγορα το κτίριο, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Η κατοικία στην πόλη Βιντσενέμ, περίπου 70 χιλιόμετρα νότια του Στρασβούργου, είχε νοικιαστεί για το καλοκαίρι από φιλανθρωπική οργάνωση που φροντίζει άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

Η πυρκαγιά ξέσπασε την ώρα που οι άνθρωποι κοιμούνταν, δήλωσε ο αντιδήμαρχος του Βιντσενέμ, Ντανιέλ Λερουά.

