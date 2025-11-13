Τραγικά δυστυχήματα με δύο βιοπαλαιστές νεκρούς σε Κιλκίς και Λάρισα

Δύο θάνατοι σε χώρο εργασίας, με διαφορά λίγων ωρών, καταγράφηκαν σε Κιλκίς και Λάρισα.

Στη πρώτη χρονικά περίπτωση, θύμα ήταν 40χρονος κρεοπώλης που τραυματίστηκε θανάσιμα στη μηριαία αρτηρία μέσα στο κατάστημά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, το δυστύχημα έγινε το πρωί της Τετάρτης σε χωριό του Κιλκίς. Ο 40χρονος κρεοπώλης διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Κιλκίς, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια αποφασίστηκε η μεταφορά του στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης, όπου όμως άφησε την τελευταία του πνοή.

Τραγικό τέλος βρήκε τα ξημερώματα της Πέμπτης μέσα στο καταστημά της και μία 49χρονη ιδιοκτήκτρια φούρνου στο Δαμάσι Τυρνάβου Λάρισας.

Η άτυχη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, βρέθηκε εγκλωβισμένη σε μηχάνημα του φούρνου, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για δυστύχημα όταν, άγνωστο πώς, το θύμα πιάστηκε στο μηχάνημα ζυμώματος την ώρα που το καθάριζε.

Το σοκαριστικό θέαμα αντίκρισε το πρωί της Πέμπτης πελάτισσα του φούρνου που πήγε νωρίς στον φούρνο να αγοράσει ψωμί. Κλήθηκε αμέσως το ΕΚΑΒ, με τα μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου να διαπιστώνουν τον θάνατο της 49χρονης.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News