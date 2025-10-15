Τραμπικός ή «πειθήνιος κολλητός» του Μπάιντεν ο Μητσοτάκης;

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, ανήμερα της αποθέωσης Τραμπ στην Κνεσέτ (και όχι μόνο, αφού τον αμερικανό πρόεδρο συνεχάρησαν για τη σπουδαία διπλωματική επιτυχία ακόμη και οι προκάτοχοί του, Τζο Μπάιντεν και Μπιλ Κλίντον) και της υπογραφής της συμφωνίας ειρήνης στη Γάζα (και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή).

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, χρησιμοποιεί σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του στο Μega, τον όρο «τραμπικός» για να χαρακτηρίσει – σε έντονα επικριτικό τόνο – την παρέμβαση Μητσοτάκη που αφορά την νομοθετική ρύθμιση για τον Αγνωστο Στρατιώτη:

«Οι Ενοπλες Δυνάμεις δεν είναι ούτε για να αντικαταστήσουν τον ρόλο της αστυνομίας ούτε για να γίνονται επικοινωνιακό παιχνίδι στα χέρια του Πρωθυπουργού», που «πέταξε ένα “τραμπικό” πυροτέχνημα και τρέχουν να τα μαζέψουν, διότι είδαν την αντίδραση», παρατήρησε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Tετάρτη, 15 Οκτωβρίου. Μόλις δύο ημέρες μετά. Ο βουλευτής Α’ Αθήνας του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός, Παύλος Γερουλάνος, χαρακτηρίζει τον Πρωθυπουργό «κομπάρσο στο έργο άλλων», με αφορμή την παρουσία του στη σύνοδο του Σαρμ Ελ Σεΐχ, όπου προς απογοήτευση πολλών, κλήθηκε τελικά τόσο ο ίδιος, όσο και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας παρά τη δεσπόζουσα παρουσία – λόγω κυρίως του διαύλου επικοινωνίας με τη Χαμάς – του τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Και προς επίρρωση των λεγομένων του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο κ. Γερουλάνος διέκρινε διπλωματική απομόνωση της Ελλάδας, την οποία μάλιστα «χρέωσε» στην ετεροβαρή σχέση που είχε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του με τους Δημοκρατικούς στις ΗΠΑ και προσωπικά με τον πρόεδρο Μπάιντεν (όλοι θυμούνται τα γλαφυρά «Μπαϊντενόπουλος») έναντι των Ρεπουμπλικανών και του Ντόναλντ Τραμπ που τελικά κατάφερε να επιστρέψει θριαμβευτικά στο Οβάλ Γραφείο.

«Είμαστε πολύ απομονωμένοι διπλωματικά, χωρίς να έχουμε την επαφή που θα έπρεπε με την κυβέρνηση Τραμπ», έκρινε ο Παύλος Γερουλάνος με, νωπές ακόμη τις εικόνες από το Σαρμ Ελ Σεΐχ και όσα ακούστηκαν και γράφτηκαν μέσα στις επόμενες ώρες για την εκεί παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη (αλλά και του προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη) στη γνωστή λογική της μεμψιμοιρίας και της ισοπέδωσης των πάντων.

«Αποτέλεσμα είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας – ο οποίος ανέκαθεν ήταν προνομιακός συνομιλητής και Παλαιστινίων και Ισραηλινών – να βρίσκεται εκεί ως κομπάρσος στο έργο άλλου… Διότι την υπογραφή δεν την έβαλε η Ελλάδα εκεί, την έβαλε η Τουρκία», επέμεινε ο βουλευτής και πρώην διεκδικητής της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, αποσιωπώντας βέβαια τον ουσιαστικό λόγο για τον οποίο η συμφωνία έφερε την υπογραφή του Ταγίπ Ερντογάν, ως άμεσου συνομιλητή και από ετών χρηματοδότη της Χαμάς αλλά και καθοριστικού παράγοντα ώστε η ηγεσία της τρομοκρατικής οργάνωσης να πειστεί να αποδεχθεί τους όρους του σχεδίου Τραμπ. Ψιλά γράμματα, θα πει κάποιος…

«Αυτό δείχνει μια απομόνωση της Ελλάδας», επανέλαβε ο κ. Γερουλάνος στους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ, «και αυτό που στενοχωρεί κάθε Ελληνίδα και κάθε Ελληνα είναι να βλέπει τον Πρωθυπουργό να τον αντιμετωπίζουν για τα πανηγύρια, όχι για την ουσία του ζητήματος».

Και σε μία δίχως άλλο περίεργη τοποθέτηση ήξεις-αφίξεις που έκανε αρκετούς να σηκώσουν με απορία τους ώμους τους, καταλόγισε στον Πρωθυπουργό ότι τα προηγούμενα χρόνια έκανε «μία συγκεκριμένη επένδυση στην κυβέρνηση Μπάιντεν και έκοψε τους άλλους συνομιλητές της Ελλάδας».

«Από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι και σήμερα, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις ακολουθούσαν μία πολυδιάστατη πολιτική, αξιοποιώντας το προτέρημα να μιλάμε με όλους», παρατήρησε. Οπότε, συμπλήρωσε, «έπρεπε εξαρχής να καταδικάσουμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά δεν έπρεπε να σταματήσουμε να μιλάμε με τους Ρώσους. Βεβαίως έπρεπε να καταδικάσουμε την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς, δεν έπρεπε όμως να σταματήσουμε να μιλάμε με τους Παλαιστίνιους».

Παρακολουθήστε στο βίντεο κάτω από το 4.50 και μετά:

Ετσι, μέσα σε 48 ώρες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε από μονοδιάστατος συνομιλητής και «πειθήνιο όργανο» των Δημοκρατικών και του Μπάιντεν να μετατρέπεαι σε… «τραμπικό» που δεν έχει όμως ούτε τη σχέση που θα έπρεπε με τη διοίκηση Τραμπ, σε μία επιλογή χαρακτηρισμών και δηλώσεων που μαρτυρά την «τρικυμία» που επικρατεί στην αντιπολιτευτική γραμμή του ΠΑΣΟΚ, ώστε να πληγεί ο Πρωθυπουργός ταυτόχρονα σε διαφορετικά πεδία και ατζέντες…

