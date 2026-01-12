Τραμπ: «Την πατήσαμε» αν κριθούν αντισυνταγματικοί οι δασμοί

Με δραματικούς τόνους παρενέβη ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τη νομιμότητα των δασμών που επέβαλε ο ίδιος, προειδοποιώντας ότι μια ενδεχόμενη ακύρωσή τους θα είχε τεράστιο οικονομικό κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υποστήριξε ότι αν οι δασμοί κριθούν αντισυνταγματικοί, η αμερικανική κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να καταβάλει «εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια» σε αποζημιώσεις προς αμερικανικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, τόνισε ότι το κόστος θα μπορούσε να εκτοξευθεί ακόμη περισσότερο αν προστεθούν οι αξιώσεις ξένων χωρών και εταιρειών για «τις επενδύσεις που πραγματοποίησαν για να αποφύγουν τους δασμούς», τις οποίες ο ίδιος εκτίμησε σε «χιλιάδες δισεκατομμύρια δολάρια».

«Θα την πατήσουμε», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ «δεν θα είναι σε θέση» να καταβάλουν τέτοια ποσά. Απέρριψε μάλιστα τους ισχυρισμούς όσων υποστηρίζουν ότι το ζήτημα θα μπορούσε να λυθεί γρήγορα, κάνοντας λόγο για ένα «τεράστιο και σύνθετο πρόβλημα» που μόνο ο υπολογισμός των αποζημιώσεων θα απαιτούσε «πολλά χρόνια».

Το Ανώτατο Δικαστήριο αναμένεται να αποφανθεί εντός των επόμενων ημερών για τη συνταγματικότητα των δασμών, τους οποίους ο Τραμπ είχε παρουσιάσει -εσφαλμένα, όπως υποστηρίζουν οι επικριτές του- ως «αμοιβαίους».

Τους δασμούς είχε ανακοινώσει τον περασμένο Απρίλιο, όταν παρουσίασε έναν πίνακα με τα ποσοστά που θα ίσχυαν ανά χώρα. Θεωρητικά, στόχευε κράτη με τα οποία οι ΗΠΑ εμφανίζουν εμπορικό έλλειμμα και προβάλλονταν ως εργαλείο εξισορρόπησης του εμπορίου, αλλά και ως πηγή πρόσθετων εσόδων για το ομοσπονδιακό κράτος, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού των εισαγωγών, έγραψε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ωστόσο, πολλές Πολιτείες που διοικούνται από Δημοκρατικούς, καθώς και μικρές επιχειρήσεις, προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες του, επιβάλλοντας δασμούς σε όλα τα προϊόντα με επίκληση της εθνικής ασφάλειας.

Ομοσπονδιακά δικαστήρια που εξέτασαν τις προσφυγές έκριναν ότι η επιβολή δασμών σε τόσο ευρεία κλίμακα παραβιάζει το Σύνταγμα, καθώς η αρμοδιότητα επιβολής δασμών ανήκει στο Κογκρέσο.

Παρ’ όλα αυτά, δεν προχώρησαν στην ακύρωσή τους, εν αναμονή της εξάντλησης των ένδικων μέσων από την κυβέρνηση.

Στο μεταξύ, πολλές εταιρείες -μεταξύ αυτών αμερικανικές θυγατρικές ξένων ομίλων, όπως η ιαπωνική Toyota, αλλά και μεγάλες εγχώριες επιχειρήσεις, όπως η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Costco -έχουν ήδη καταθέσει προσφυγές στο Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ, διεκδικώντας αποζημιώσεις.

Ποντάρουν στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ελπίζοντας ότι οι δασμοί θα κριθούν αντισυνταγματικοί, ανοίγοντας τον δρόμο για μαζικές οικονομικές αξιώσεις κατά του αμερικανικού Δημοσίου.

