Τραμπ: «Θα μειώσω» την ένταση ανάμεσα σε Νότια και Βόρεια Κορέα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει να έχει «μια εξαιρετική συνάντηση» με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, φτάνοντας στη Νότια Κορέα, τον τρίτο σταθμό της περιοδείας του στη νοτιοανατολική Ασία.

Στη Νότια Κορέα, ο Τραμπ είχε γεύμα εργασίας με τον πρόεδρο Λι Τζάε Μιουνγκ.

Ο Τραμπ αναχώρησε από το Τόκιο, όπου πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη, και έφτασε στην πόλη ψτης Νότιας Κορέας για να συμμετάσχει στη σύνοδο του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας- Ειρηνικού (APEC).

Από το προεδρικό αεροσκάφος ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει να έχει «μια εξαιρετική συνάντηση» με τον Σι την Πέμπτη, στη διάρκεια της οποίας «θα λυθούν πολλά προβλήματα».

«Τους έχουμε μιλήσει και δεν θα αυτοσχεδιάσουμε σε αυτή τη συνάντηση (…) Νομίζω ότι θα πετύχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για τη χώρα μας και για τον κόσμο, πραγματικά», επεσήμανε ο αμερικανός πρόεδρος από το Air Force One.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα μειωθούν οι δασμοί που έχει επιβάλει στην Κίνα σε αντίποινα για τον τρόπο που διαχειρίζεται την κρίση της φαιντανύλης στις ΗΠΑ.

Αν και οι διαπραγματευτές του Πεκίνου και της Ουάσινγκτον ισχυρίζονται ότι έχουν καταλήξει σε ένα «πλαίσιο» για μια συμφωνία, μένει να φανεί αν ο Τραμπ και ο Σι, οι οποίοι δεν έχουν συναντηθεί εδώ και έξι χρόνια, θα οριστικοποιήσουν όντως μια εκεχειρία στον διμερή εμπορικό πόλεμο που έχει οδηγήσει τις αγορές σε κατακόρυφη πτώση και έχει διαταράξει τις αλυσίδες παραγωγής.

Ωστόσο, ο αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι «δεν είναι σίγουρος» αν θα συζητήσει με τον Σι για το ευαίσθητο ζήτημα της Ταϊβάν, του νησιού το οποίο διεκδικεί το Πεκίνο.

Μιλώντας σε συνέδριο παρουσία επικεφαλής επιχειρήσεων από τις χώρες μέλη της ASEAN, προτού συναντηθεί με τον Λι, ο Τραμπ εκτίμησε ότι θα οριστικοποιηθεί «πολύ σύντομα» μια εμπορική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας, αν και αξιωματούχοι και από τις δύο πλευρές εμφανίζονταν πιο επιφυλακτικοί.

Οι δύο συμμαχικές χώρες ανακοίνωσαν στα τέλη Ιουλίου μια συμφωνία, βάση της οποίας η Σεούλ απέφυγε τους υψηλότερους αμερικανικούς δασμούς αφού συμφώνησε να κάνει νέες επενδύσεις ύψους 350 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ. Ομως, οι συζητήσεις για τις επενδύσεις αυτές παραμένουν άκαρπες.

«Θα μεσολαβήσει» για τη Βόρεια Κορέα

Ο αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε στη συνέχεια με τον Λι στο Εθνικό Μουσείο, όπου του δόθηκε ένα χρυσό στέμμα και το «Μεγάλο Τάγμα του Μουγκούνγκουα», το υψηλότερο παράσημο της χώρας που φοριέται ως περίτεχνη ζώνη και μετάλλιο. «Θα ήθελα να το φορέσω τώρα», αστειεύτηκε ο Τραμπ.

Στην αρχή του γεύματος εργασίας, το οποίο περιελάμβανε ένα «χρυσό επιδόρπιο», ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι η χώρα του θα δαπανήσει περισσότερα για την άμυνα.

Από την πλευρά του ο Τραμπ υποσχέθηκε να βοηθήσει «να λυθούν» τα προβλήματα της Νότιας Κορέας με τη βόρεια γείτονά της. Οι δύο Κορέες βρίσκονται τεχνικά σε πόλεμο καθώς το 1953 υπέγραψαν ανακωχή και όχι ειρηνευτική συμφωνία.

«Θα εργαστούμε πολύ σκληρά με τον Κιμ Γιονγκ Ουν και με όλους για την επίλυση των προβλημάτων, γιατί αυτό έχει νόημα», τόνισε ο αμερικανός πρόεδρος, εξηγώντας ότι δεν κατάφερε να «βρει την κατάλληλη χρονική στιγμή» για να συναντηθεί με τον βορειοκορεάτη δικτάτορα.

