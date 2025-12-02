Τραμπ: «Σύντομα» θα ξεκινήσουν οι επιθέσεις σε στόχους εντός της Βενεζουέλας

Σε νέο κύκλο κλιμάκωσης στις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας για πρώτη φορά ευθέως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν επιθέσεις εντός του εδάφους της Βενεζουέλας.

Οι δηλώσεις του αμερικανού προέδρου, που έγιναν σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, σηματοδοτούν μια σαφή μετατόπιση από τις επιχειρήσεις στη θάλασσα προς στρατιωτική δράση στην ξηρά, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και ανησυχία για πιθανή περιφερειακή αποσταθεροποίηση.

«Θα ξεκινήσουμε να πραγματοποιούμε αυτές τις επιθέσεις και στην ξηρά», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον έχει πλέον πλήρη εικόνα για τους στόχους. «Γνωρίζουμε πού ζουν, ξέρουμε πού ζουν οι κακοί και θα ξεκινήσουμε πολύ σύντομα», πρόσθεσε.

Ο ίδιος προχώρησε ακόμα πιο πέρα, ισχυριζόμενος ότι «αυτοί οι άνθρωποι σκότωσαν πέρυσι πάνω από 200.000 ανθρώπους» και απείλησε ότι οι ΗΠΑ «θα τσακίσουν αυτά τα καθάρματα».

.@POTUS on Venezuelan drug traffickers: “These people have killed over 200K people last year… We’re taking those son of a bitches out.” pic.twitter.com/hFIbtuKLeF — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 2, 2025

Στρέφοντας τα βέλη του και προς την Κολομβία -παρά το σαφώς πιο συνεργατικό κλίμα που υπάρχει με την Ουάσινγκτον σε σχέση με τη Βενεζουέλα- ο Τραμπ υποστήριξε ότι στη χώρα «φτιάχνουν κοκαΐνη και την πωλούν στις Ηνωμένες Πολιτείες», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στοχευμένων επιθέσεων και στο έδαφος της Κολομβίας.

🇺🇸🇻🇪 WATCH: Trump said Colombia “makes cocaine” in manufacturing plants and sells it to the US, adding that any country or actor sending drugs into America is subject to attack. pic.twitter.com/L3fCei1Uzs — Conflict Dispatch (@ConflictDISP) December 2, 2025

Με τον τρόπο αυτό, ο Τραμπ ενισχύει την επιθετική ρητορική του κατά των καρτέλ ναρκωτικών, για τα οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιούν τη Βενεζουέλα ως βασικό κόμβο για αποστολές ταχύπλοων προς τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το CNN, ο αμερικανός πρόεδρος εξετάζει εδώ και εβδομάδες το ενδεχόμενο πλήγματος εντός Βενεζουέλας. Τα σχόλια της Τρίτης επαναλαμβάνουν όσα είχε πει μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν σε τηλεδιάσκεψη με στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων την Ημέρα των Ευχαριστιών διαβεβαίωνε ότι οι επιθέσεις στην ξηρά «θα ξεκινήσουν πολύ σύντομα».

Ωστόσο, η συζήτηση στις ΗΠΑ είναι ιδιαίτερα φορτισμένη μετά τις αποκαλύψεις ότι το Πεντάγωνο προχώρησε σε δεύτερο πλήγμα κατά σκάφους, όταν το αρχικό χτύπημα δεν εξουδετέρωσε όλους τους επιβαίνοντες, πρακτική που έχει προκαλέσει έντονη πολιτική και ηθική κριτική.

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε με σθένος τις επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν αναγκαίο εργαλείο για την προστασία της αμερικανικής κοινωνίας. «Όποιος πουλάει ναρκωτικά στη χώρα μας είναι υποκείμενος σε επίθεση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η εκστρατεία είναι κρίσιμη για τη διακοπή των ροών ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ.

