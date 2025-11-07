Τραμπ σε Ορμπαν: Πιθανή η εξαίρεση της Ουγγαρίας από το εμπάργκο κατά της Ρωσίας

«Καταπληκτικό ηγέτη» χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς τον υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο. Αλλωστε ο Ορμπαν είναι ο μεγαλύτερος θαυμαστής του Τραμπ επί ευρωπαϊκού εδάφους, ενώ είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους κύκλους της MAGA εντός των ΗΠΑ για τις θέσεις του σε μια σειρά θεμάτων, και κυρίως για το Μεταναστευτικό.

Η συμπάθεια του Τραμπ προς τον Ορμπαν είναι τέτοια ώστε δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η Ουγγαρία να εξαιρεθεί από το εμπάργκο κατά του ρωσικού πετρελαϊκού τομέα, με τον αμερικανό πρόεδρο να θέτει ως δικαιολογία τη… γεωγραφία. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι «φυσικά το εξετάζουμε, γιατί είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτόν να προμηθευτεί πετρέλαιο και φυσικό αέριο από άλλες περιοχές. Οπως γνωρίζετε, δεν έχουν το πλεονέκτημα να διαθέτουν θάλασσα. Είναι μια σπουδαία χώρα, είναι μια μεγάλη χώρα, αλλά δεν έχουν θάλασσα. Δεν έχουν λιμάνια. Και έτσι αντιμετωπίζουν ένα δύσκολο πρόβλημα».

Από την πλευρά του ο ούγγρος πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «οι αγωγοί δεν είναι ιδεολογικό ή πολιτικό ζήτημα. Είναι μια φυσική πραγματικότητα, γιατί δεν έχουμε λιμάνι, ακριβώς όπως σας εξήγησε ο πρόεδρος. Ετσι, θα διαπραγματευτούμε πάνω σε αυτό το σημείο. Είναι ζωτικής σημασίας για εμάς».

Οι δυο τους συμφώνησαν ότι η Ουκρανία έχει ελάχιστες πιθανότητες να κερδίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία, αν και προέβλεψαν ότι η σύγκρουση θα τελειώσει σύντομα. Χαρακτηριστικός ήταν ο διάλογός τους μπροστά στις κάμερες:

Τραμπ: «Θα έλεγες ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο;»

Ορμπαν: «Οπως γνωρίζεις, θαύματα μπορεί να γίνουν».

Τραμπ: «Εχεις δίκιο σε αυτό».

Ο αμερικανός πρόεδρος συνεχάρη τον Ορμπαν για τη μεταναστευτική πολιτική του και για το ότι αυτός δεν έκανε τα λάθη άλλων ευρωπαίων ηγετών.

«Το γεγονός είναι ότι είναι ένας σπουδαίος ηγέτης και τον σέβονται παντού. Δεν είναι απαραίτητα αγαπητός από ορισμένους ηγέτες, αλλά, ξέρετε, αυτοί οι ηγέτες έχουν αποδειχτεί ότι κάνουν λάθος. Αν δείτε τη στάση του στο Μεταναστευτικό και σε άλλα ζητήματα, ξέρετε, αν κοιτάξετε την Ευρώπη, έκαναν τεράστια λάθη στο θέμα της μετανάστευσης. Αυτό τους βλάπτει πολύ σοβαρά. Εκείνος δεν έκανε λάθος στο Μεταναστευτικό», υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι η Ουγγαρία έχει αρνηθεί να συμμορφωθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης σχετικά με τη μετανάστευση και έχει υποχρεωθεί να πληρώσει πρόστιμα. Σύμφωνα με την ισχύουσα ουγγρική νομοθεσία, οι άνθρωποι μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα ασύλου μόνο εκτός των συνόρων της Ουγγαρίας, στις πρεσβείες της σε γειτονικές χώρες όπως η Σερβία ή η Ουκρανία. Οσοι προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα βρίσκονται αντιμέτωποι με ειδικές δυνάμεις.

President Trump welcomes the Prime Minister of Hungary to the White House 🇺🇸🇭🇺 Reporter: “President Trump, is there any chance you meet with Putin in Budapest at some point?” @POTUS: “There is always a chance.” pic.twitter.com/4j8I7gP4mk — Margo Martin (@MargoMartin47) November 7, 2025

Ο Ορμπαν υποστήριξε ότι η επίσκεψή του στις ΗΠΑ δεν γίνεται για να ζητήσει βοήθεια από τον Τραμπ ώστε να λύσει τα εσωτερικά προβλήματα της Ουγγαρίας. «Δεν είμαι εδώ για να ζητήσω από τον πρόεδρο Τραμπ να διαχειριστεί τις συγκρούσεις μου ή τις συγκρούσεις μας με την ΕΕ. Αυτό είναι δικό μας ζήτημα, οπότε θα το χειριστούμε εμείς. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια χρυσή εποχή – να ανοίξουμε μια χρυσή εποχή στις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουγγαρίας.

»Αυτή είναι η μεγαλύτερη βοήθεια που μπορούμε να λάβουμε από τις ΗΠΑ. Ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ είναι για να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ουγγαρίας. Βασικά, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης των Δημοκρατικών, όλα καταστράφηκαν. Ετσι, μετά την αποχώρησή σας, κύριε πρόεδρε, όλα ουσιαστικά μπλοκαρίστηκαν, καταστράφηκαν, ακυρώθηκαν», σημείωσε.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι αν συναντήσει τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν θα ήθελε η συνάντηση να πραγματοποιηθεί στην ουγγρική πρωτεύουσα, τη Βουδαπέστη, αλλά δεν βλέπει κανέναν λόγο να γίνει αυτή η συνάντηση προς το παρόν.

«Θα ήθελα να την κρατήσουμε στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη. Αυτή η συνάντηση τελικά δεν ήθελα να πραγματοποιηθεί, γιατί δεν πίστευα ότι θα συνέβαινε κάτι ουσιαστικό. Αλλά αν την κάνουμε, θα ήθελα να γίνει στη Βουδαπέστη», δήλωσε, ενώ όταν ρωτήθηκε γιατί δεν συναντήθηκε με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη, απάντησε: «Η βασική διαφωνία είναι ότι απλώς δεν θέλουν να σταματήσουν ακόμα. Και νομίζω ότι θα το κάνουν, πιστεύω πως αυτό τους κοστίζει πολύ στη Ρωσία».

