Τραμπ: Πλησιάζουμε σε συμφωνία – Ζελένσκι: Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με το ειρηνευτικό σχέδιο

Την πεποίθηση ότι οι συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία πλησιάζουν στην τελική τους φάση, εξέφρασε ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, την ίδια ώρα που και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος.

Ο Τραμπ μιλώντας από τον Λευκό Οίκο υποστήριξε ότι «βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία για την Ουκρανία». Προηγήθηκε δήλωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος μιλώντας προς τους ηγέτες της «Συμμαχίας των Προθύμων», τόνισε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να προχωρήσει με το πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας που συζητά η Ουάσιγκτον με την Ευρώπη.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις ασφαλείας για την ευρωπαϊκή ήπειρο «πρέπει να λαμβάνονται μαζί με την Ευρώπη» και τόνισε ότι τα πιο ευαίσθητα σημεία του σχεδίου θα τεθούν σε απευθείας συζήτηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας παράλληλα τη συμμετοχή Ευρωπαίων ηγετών στη συνάντηση.

Επιπλέον, ενημέρωσε ότι έδωσε εντολή στον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ να συναντηθεί με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου.

«Υπάρχουν μόνο λίγα σημεία διαφωνίας που απομένουν», ανέφερε σε ανάρτηση στο Truth Social, προσθέτοντας ότι ο υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ θα συναντηθεί με την ουκρανική πλευρά.

Ο Ζελένσκι κάλεσε τους Ευρωπαίους να διαμορφώσουν «εφαρμόσιμο» πλαίσιο για την ανάπτυξη αποστολής «δυνάμεων ασφαλείας» στην Ουκρανία, ενώ προειδοποίησε ότι η ευρωπαϊκή στήριξη πρέπει να συνεχιστεί «όσο η Ρωσία δεν δείχνει βούληση να τερματίσει τον πόλεμο».

Είχαν προηγηθεί δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, η οποία υποστήριξε ότι έχει σημειωθεί «τεράστια πρόοδος» προς μια συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, όμως κρίσιμα σημεία παραμένουν ανοιχτά και θα χρειαστούν επιπλέον διαπραγματεύσεις. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Λέβιτ διευκρίνισε: «Υπάρχουν ορισμένες λεπτές, αλλά όχι ανυπέρβλητες, λεπτομέρειες που πρέπει να επιλυθούν και θα απαιτήσουν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών». «Την τελευταία εβδομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι την Ουκρανία και τη Ρωσία. Υπάρχουν μερικές ευαίσθητες, αλλά όχι ανυπέρβλητες, λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν και θα απαιτήσουν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών», αναφέρει συγκεκριμένα η Λέβιτ.

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανοίγοντας τις εργασίες της σημερινής τηλεδιάσκεψης του «Συνασπισμού των Προθύμων» που υποστηρίζει το Κίεβο, στην οποία λαμβάνει μέρος και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ότι υπάρχει «επιτέλους μια ευκαιρία να σημειωθεί πραγματική πρόοδος προς μια διαρκή ειρήνη» μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Κατά τον Γάλλο πρόεδρο «απόλυτη προϋπόθεση για μια διαρκή ειρήνη» είναι να παρασχεθούν στην Ουκρανία «πολύ ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και όχι εγγυήσεις μόνο στα χαρτιά».

«Η Ουκρανία έχει λάβει ως σήμερα πολλές, αθετημένες λόγω των διαδοχικών ρωσικών επιθέσεων, υποσχέσεις και ως εκ τούτου οι ισχυρές εγγυήσεις είναι απαραίτητες», είπε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Οι διαπραγματεύσεις έχουν αποκτήσει νέα δυναμική και πρέπει να επωφεληθούμε από αυτό», δήλωσε επίσης ο Εμανουέλ Μακρόν, σημειώνοντας ότι οι συναντήσεις στη Γενεύη, στις 23 Νοεμβρίου, επέτρεψαν έναν ανοιχτό και εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Επιπρόσθετα ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα στην συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων ότι το Λονδίνο είναι «έτοιμο να προχωρήσει» με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή οικονομικής στήριξης στην Ουκρανία με βάση την αξία των «ακινητοποιημένων» περιουσιακών στοιχείων.

«Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να δείξουμε στον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν ότι θα πρέπει να διαπραγματευθεί από το να προσπαθεί να μας προλάβει και είναι ο καλύτερος τρόπος για μας να είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε την Ουκρανία στον πόλεμο ή στην ειρήνη», δήλωσε ο Στάρμερ απευθυνόμενος στους ηγέτες της Γαλλίας και Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης της Συμμαχίας των Προθύμων.

Ο ίδιος είπε ότι γνώριζε ότι ομάδες της ΕΕ εργάζονται «όλο το εικοσιτετράωρο» για τη χρηματοδότηση. «Γνωρίζω ότι οι ηγέτες της ΕΕ θα εξετάσουν το θέμα αυτό τις επόμενες εβδομάδες, όπου σημειώνεται πρόοδος».

Από την πλευρά της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για «σταθερή και ενθαρρυντική πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις, ενώ παράλληλα τόνισε ότι «θα αυξηθεί η πίεση στη Ρωσία» μέχρι να δεχτεί να συμμετάσχει «σε μια αξιόπιστη πορεία προς την ειρήνη».

Με δήλωσή της που εξέδωσε, λίγο μετά την τηλεδιάσκεψη των χωρών της «Συμμαχίας των Προθύμων», υπογράμμισε ότι «χρειαζόμαστε μια ισχυρή διατλαντική συνεργασία, γιατί αποδίδει», τονίζοντας «τον σημαντικό αντίκτυπο των συντονισμένων και διαδοχικών κυμάτων κυρώσεων κατά της ρωσικής οικονομίας», που «συρρικνώνουν τους πόρους της Ρωσίας για να διεξάγει τον επιθετικό της πόλεμο».

«Δεδομένου ότι η πίεση παραμένει η μόνη γλώσσα στην οποία απαντά η Ρωσία, θα συνεχίσουμε να την αυξάνουμε μέχρι να υπάρξει μια γνήσια προθυμία για συμμετοχή σε μια αξιόπιστη πορεία προς την ειρήνη», πρόσθεσε η Φον ντερ Λάιεν, επισημαίνοντας ότι «τη στιγμή που η Ευρώπη και οι εταίροι της συμμετέχουν πλήρως στην αναζήτηση μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης, χθες το βράδυ η Ρωσία κλιμάκωσε τις επιθέσεις της στο Κίεβο, με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη να παραβιάζουν ακόμη και τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και της Ρουμανίας».

«Είναι μια ακόμη υπενθύμιση ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι η ασφάλεια της Ευρώπης. Τα συμφέροντα της Ουκρανίας είναι και δικά μας συμφέροντα. Είναι αχώριστα. Γι’ αυτόν τον λόγο θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε σθεναρά την Ουκρανία στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις», ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής.Πρόσθεσε, τέλος, ότι «κεντρικό σημείο» είναι το ζήτημα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των ακινητοποιημένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

