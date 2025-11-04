Τραμπ: Οποιος Εβραίος ψηφίσει Μαμντάνι είναι ηλίθιος

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δείξει με κάθε τρόπο την απέχθειά του για τον υποψήφιο των Δημοκρατικών στη δημαρχία της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι. Δεν διστάζει, δε, ακόμη και σήμερα 4/11, ημέρα των εκλογών για τη δημαρχία της μεγαλούπολης των ΗΠΑ να προχωρά σε αναρτήσεις ενάντια στον Μαμντάνι.

Σε μία εξ αυτών χαρακτηρίζει ως ηλίθιο όποιον Εβραίο ψηφίσει τον Μαμντάνι, με δεδομένο ότι είναι ένθερμος υποστηρικτής των Παλαιστινίων και οι θέσεις που έχει εκφράσει για το Ισραήλ και τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας προκάλεσαν την έχθρα ενός μέρους της εβραϊκής κοινότητας της αμερικανικής μεγαλούπολης. Προκειμένου να την καθησυχάσει, τους τελευταίους μήνες δεν παύει να τηρεί σκληρή στάση απέναντι στον αντισημιτισμό.

«Οποιος Εβραίος ψηφίσει τον Ζοχράν Μαμντάνι (…) είναι ηλίθιος!!!» έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, κρίνοντας ότι το μεγάλο φαβορί αυτών των δημοτικών εκλογών «μισεί τους Εβραίους».

