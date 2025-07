Τραμπ και Ζελένσκι συζήτησαν για την ενίσχυση της αεράμυνας της Ουκρανίας

Τηλεφωνική συνομιλία είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον ουκρανό ομόλογό του Ζελένσκι, μια ημέρα μετά την επικοινωνία με τον Πούτιν, την οποία ο αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «απογοητευτική».

«Ήταν μια πολύ σημαντική και ουσιαστική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών. Όλες οι λεπτομέρειες θα γίνουν σύντομα γνωστές», έγραψε ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ σε ανάρτησή του.

A very important and meaningful conversation between the Presidents.

All the details — coming soon.

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) July 4, 2025